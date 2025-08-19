湖南14歲少年搖晃乾冰被炸傷　虎口撕開10cm傷口險失拇指

乾冰一般用於為冷藏食物保鮮，卻會因儲存、使用不當暗藏風險。湖南一名14歲少年近日將乾冰當成玩具，捏在手中反覆搖晃，結果密封袋內的乾冰爆炸，拇指被炸傷。



《央視新聞》報道，前不久，湖南14歲少年維維（化名）在網購的雪糕箱內發現用於冷藏的乾冰，便拿走當玩具玩，捏在手中反覆搖晃。

突然，密封袋內的乾冰爆炸，維維的右手瞬間鮮血直流，拇指虎口處被撕開一道約10厘米的傷口，肌肉組織斷裂外露，還伴隨拇指骨折、關節脫位，整個拇指完全失去知覺。經治療，維維的拇指保住，但後續還需長期康復訓練，才能慢慢恢復手部精細動作功能。

少年搖晃乾冰被炸傷，導致拇指骨折、關節脫位。（央視新聞）

乾冰又名固態二氧化碳，通常為無毒無味的白色固體，形狀不一。乾冰在常溫常壓下，可以直接昇華成二氧化碳氣體，昇華時體積膨脹約800-1000倍，加入熱水後會急劇加速昇華，產生大量煙氣。

湖南省人民醫院手足顯微外科主任陳建民介紹，若將乾冰裝在密封袋內搖晃，隨著氣體不斷增多，袋承受不住壓力就會爆炸。

醫生提醒，若將乾冰裝在密封袋內搖晃，隨著氣體不斷增多，袋承受不住壓力就會爆炸。（人民日報）

幹冰使用不當可能造成致命危險。不少人會將冰放在冰箱內重覆使用，但乾冰的昇華溫度約為-78.5℃，冰箱冷凍室的溫度在-4℃至-24℃之間；乾冰放入冰箱後會持續昇華產生大量二氧化碳氣體，致冰箱內部壓力過大，發生爆炸。

乾冰昇華後產生的二氧化碳氣體會導致人呼吸困難，若在較封閉的空間內，短時間就可引發窒息，危及生命。同時，乾冰是溫度在-78.5℃以下的固態二氧化碳，直接接觸皮膚會瞬間帶走熱量，容易造成凍傷，甚至導致皮膚壞死，重則傷及肌肉、骨骼。

處理乾冰時，要避免放置在密閉空間，接觸時必須做好防護，切勿直接接觸乾冰。若接觸乾冰後出現凍傷，應立即使用凍瘡膏，情況嚴重應及時就醫。同時，用完的乾冰最好放在通風之處，讓其自然昇華成二氧化碳。