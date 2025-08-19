吉林漢疑妻出軌捅刺致重傷　故意殺人獲刑　妻諒解：他是經濟來源

來自吉林的阿強（化名）懷疑妻子阿花出軌，用刀多次捅刺對方致其重傷，後服老鼠藥自殺未遂。阿花經搶救後脫險，但事後手寫諒解書，稱丈夫為唯一經濟來源且壓力大，請求司法機關從輕處罰。法院一審以故意殺人罪，判囚阿強10年半。



據中國裁判文書網，2025年3月某天，阿強因行房時妻子不似從前熱情，懷疑妻子阿花有出軌行為，遂產生了將阿花殺死的想法，手持事先放在床頭的一把刀對阿花多次捅刺。

阿強刺傷阿花後服用老鼠藥自殺，後經治療無礙。阿花被刺傷後跑出家門尋求鄰居幫助，鄰居幫助其通知家屬後報警並撥打120。當天，阿花在醫院搶救了9小時後脫離危險。

家暴。（視覺中國）

阿強表示，他們夫妻感情挺好，自己的性生活需求較多，平時一周要5、6次，兩人剛結婚時阿花挺配合，但最近兩年卻不願配合，且近幾天阿花行房時不夠熱情，還有點抗拒，阿強便斷定阿花外面有人，於是在睡前將手機放在客廳錄音，次日在錄音中聽到疑似性行為的聲音便持刀行兇，「她不承認，我沒有抓到現行，沒有懷疑的對象，我就是感覺她應該是出軌了」。

吉林漢懷疑妻子出軌，持刀捅刺對方致重傷，法院一審以故意殺人罪判其入獄10年半。（視覺中國）

事後，阿花出具諒解書，認為丈夫行兇是因為生活中的小事造成矛盾，「我家經濟條件不怎麽好，他是家裏唯一勞動力和經濟來源，因此他壓力大，有時情緒易怒，控制不住脾氣。我也能理解他，我願意對他表示諒解。我現在身體已恢復良好，不要求賠償」。法院一審以阿強犯故意殺人罪，判囚10年半。