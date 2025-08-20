江蘇男潛入民宅麻醉陌生女後抽血　辯稱靠緊張感解壓　僅獲刑2年

2023年，江蘇揚州市一名男子凌晨潛入陌生女子家中，以含有麻醉劑的黑布使她昏迷後再進行靜脈抽血。該男子被捕後供稱，此舉動是「通過這種緊張感緩解壓力」。

8月19日，江蘇揚州市中級人民法院公布二審判決書，駁回該男子的上訴，維持對其因犯非法侵入住宅罪，判處有期徒刑2年的原判。



《紅星新聞》引述判決書報道，一審法院認定，2023年12月31日晚，女子俞某在家中臥室休息，其丈夫外出。2024年1月1日2時許，被告人李某某採用推門入室的方式非法侵入俞某家中，發現俞某在二樓臥室內休息，遂採用含有七氟烷、異氟烷的黑布麻醉俞某，並靜脈抽血。俞某丈夫返回家中發現李某某，遂用水壺砸向李某某，後者逃離現場。

李某某潛入陌生女子家中。（視覺中國）

李某某供述，自己喜歡跑別人家中，「通過這種緊張感緩解一下壓力」。二審判決書中顯示，李某某此前曾因犯盜竊罪、強姦罪、非法侵入住宅罪等多次獲刑，還曾因侵犯隱私受到行政拘留。

據俞某陳述，她當時稍微清醒後，在床上找到一根醫院抽血時才用到的壓脈帶，並感到左邊手臂有疼痛感，「再一看，疼痛的部位有一個針眼以及血跡，後來去醫院的時候，醫生也說確實是針眼」。

揚州市公安局物證鑑定所出具的理化檢驗報告證實，俞某提供的當晚李某某留下的黑布中檢出麻醉藥七氟烷、異氟烷成分。

李芋某麻醉對方後，再進行靜脈抽血。。（視覺中國）

原審法院認為，李某某非法侵入他人住宅，其行為已構成非法侵入住宅罪。其有多次犯罪前科，其中二次為非法侵入他人住宅犯罪，還有其他行政處罰劣跡，酌情從重處罰。其非法侵入他人住宅後，造成他人人體損傷，酌情從重處罰。其歸案後如實供述主要犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。公訴機關指控的事實清楚，證據確實、充分，指控的罪名正確，予以支持。一審法院判決被告人李某某犯非法侵入住宅罪，判處有期徒刑2年。

隨後李某某提出上訴，其中稱自己沒有對被害人實施麻醉和抽血的行為。據二審判決書，二審法院認為，相關證據與俞某陳述當晚有短暫昏迷史以及俞某丈夫證言、專業醫生證言佐證的事實相互印證，形成證據鎖鏈，並排除合理性懷疑，能夠證實李某某在案發當日侵入被害人住宅後，對俞某實施麻醉和抽血的行為，上訴人的辯解和辯護人的辯護意見，無事實和法律依據，二審法院不予採納。

揚州市中級人民法院二審認為，原審法院認定事實清楚，適用法律正確，證據充分，量刑適當，李某某的上訴理由不能成立，因此駁回其上訴申請，維持原判。

網民睇法：

不是？偷偷潛入別人家+給別人抽血 這種雙倍壓力的事怎麽解壓啊？

判2年太輕了

坦白不是輕判的理由，如此前科劣跡應嚴判！

這種情況才判刑2年 ，太可怕了吧！這次是麻醉抽血，下次會不會加大麻醉劑量，開膛破肚啊，越想越恐怖，怎麽會有這種變態啊，至少要判刑十年以上吧

這種已經不是人了，沒必要給他重新來過的機會。

李某某輕易獲取七氟烷、異氟烷等專業麻醉劑，說明了藥品管控的漏洞。

