「被侄仔吃了個蛋」竟變六國大封相！人妻嬲到「反枱」終離婚收場

8月2日，網名為「䴩䴩䴩」的網友在社交媒體平台發布了一段17分鐘的家庭監控視頻，內容引發廣泛關注。



視頻畫面顯示，飯桌上一名男子反覆詢問：

我的雞蛋呢？

其妻子回覆稱桌上兩個孩子「一人吃了一個」。隨後，男子持續抱怨，妻子情緒崩潰，掀翻碗筷並尖叫「都別吃了」，之後離開現場。據發布者（即妻子本人）在評論區說明，視頻中食用雞蛋的兩名兒童係其侄子。

內地一對夫妻只因「雞蛋被侄子吃了」，竟鬧至一發不可收拾，最終離婚收場，引起熱議。（微博影片截圖）

女方隨後在直播中表示，已返回廣東老家，並正在準備離婚事宜。

此事引發網友熱議，部分網友對女方的遭遇表示憤怒與同情，同時也有聲音質疑視頻真實性，懷疑其為「劇本」。

針對此事件，記者於8月7日致電佛山市婦聯，工作人員在了解相關訊息後回應稱，已初步掌握情況。該工作人員表示：

我們將核查相關賬號訊息，如確認所述情況屬實，將會同公安部門介入調查。當前首要步驟是進行情況核實。

8月10日晚，網名為「山水」的網友發帖，自稱是事件中的男方，併發布道歉聲明。該聲明中，男方承認事件並非「劇本」，並向妻子道歉。他具體表示：不應因「雞蛋」問題對孩子發火，也不應對妻子態度惡劣；承認曾將女方拖拽入室致其身體淤青。關於女方的精神狀況，聲明稱其「患有重度抑鬱症和中度焦慮症」，但將此歸因於「自身原因」；同時透露因經濟原因未舉辦婚禮。

男方在聲明中表示同意離婚，承諾將財產留給女方，並爭取兩個孩子的撫養權。在該道歉信評論區，部分網友對道歉內容表示不滿。其中一條「適合一個人過」的評論得到了當事人「好的」的回覆。

另據報道，8月9日，事件中的女方曾在直播中連續4次強調「會離婚」，並明確表示：

不會帶貨雞蛋，什麼都不會帶。

