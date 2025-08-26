湖北3歲女16樓墮亡　物管僅願賠1萬　家屬起訴：生命無法用錢衡量

湖北孝昌縣3歲女童小慧（化名），上月初從16樓的升降機大堂墮下身亡。父親徐先生質疑，小區存在窗戶未達安全標準、滅火器箱亂擺、監控缺失等安全隱患。

經當地有關部門介入調解，物業管理公司僅願賠付1萬元（人民幣，下同）的人道主義賠償，雙方未能達成一致。徐先生事後以「設計缺陷、管理過錯」為由，將開發商、設計方、物業管理公司訴至法院，索償逾51萬元。該案將於9月3日在孝昌縣人民法院開庭審理。



《揚子晚報》報道，徐先生憶述，7月8日上午8時半，妻子下樓扔垃圾，將女兒獨自留在家中，僅十分鐘間隙，小慧竟自行開門跑到走廊上尋找媽媽，「孩子從小只認我和她媽媽，離開視線就會到處找人」。

3歲的小慧從16樓墮下身亡。（揚子晚報）

升降機大堂的窗戶下方放了一個約60厘米高的滅火器箱，家屬懷疑，小慧是踩著滅火器箱爬上窗台。（揚子晚報）

徐先生稱，小慧身高92厘米，可能不夠高按升降機掣，便爬到旁邊的窗台附近。該窗台距地面約90厘米，安裝了向外開式窗戶，可以完全打開至90度，既無限位裝置，也未安裝防護欄，且未張貼安全警示標誌。窗戶下面放置一個約60厘米高的滅火器箱，「我女兒應該是踩著這個滅火器箱爬上去的」。

徐先生表示，女兒墮樓後砸在一樓居民的車上，車頂天窗被砸破。一樓開超市的居民發現後立即報警，「公安和刑偵部門都來了，做了現場勘查，最終確認是意外墜樓，排除了刑事案件可能」。

事後，徐先生發現所有樓層的升降機大堂窗戶都能向外90度打開，沒有安裝防護欄或限位裝置。部分樓層的滅火器箱擺放位置十分混亂，有的放在窗邊，有的則擺在消防栓下方，並無統一規範。同時，走廊沒有監控，僅靠小區外部公安監控記錄了小慧墮樓的畫面，無法還原她出事前的完整行動軌跡。

他認為，開發商與設計單位存在明顯設計缺陷，包括樓梯間窗台高度過低、外平開窗未加裝防護裝置；物業管理公司則未履行管理義務，未為窗戶加裝限位器、未張貼安全警示標誌，且滅火器箱隨意擺放，「開發商、設計方、物業都難辭其咎」。

《非正常死亡證明》顯示，小慧在16樓意外墮下，孝昌縣第一人民醫院醫務人員現場檢查無生命體征，經調查走訪和現場勘察，屬非正常死亡。（揚子晚報）

徐先生稱，事發後經當地相關部門介入協調，家屬與小區物業管理公司、開發商進行了長達十多天的調解，但始終未能就責任認定與賠償方案達成一致，物業管理公司僅願賠付1萬元的人道主義賠償。

他表示，生命無法用錢衡量，再多賠償也換不回女兒的笑臉，但一萬元的數額，遠遠無法體現物業管理公司及相關方應承擔的責任，「我不求別的，只求能為女兒討一個公道」。因協商無果，徐先生已聘請律師，準備通過法律途徑維權，案件9月3日將在孝昌縣人民法院開庭審理。

徐先生提供的《民事起訴狀》顯示，原告認為開發商與設計單位在房屋設計中存在樓梯間窗台過低、樓梯間向外平開窗、未加裝防護裝置等多項設計建設缺陷；物業管理公司未協助做好窗戶防護、限位裝置、未張貼警示標誌、隨意放置滅火器箱等管理過錯。

原告主張，上述因素共同導致了小慧墮亡的悲劇，要求開發商、設計方、物業管理公司三被告共同賠償各項損失共計518322.25元。