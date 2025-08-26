鱷龜「餓足一年」都不會死？慘被養龜網紅遺忘在箱底　現況曝光

鱷龜飼養不易，由於攻擊性強，常咬傷人，許多城市明文禁止飼養。



近期一名內地鱷龜飼主表示自己將家養的鱷龜忘在箱底，牠卻還活著，詢問是否還有機會活過來。影片中可見這隻鱷龜身體消瘦，彷彿只剩下軀殼，讓其他網友不忍留言：

能不能好好對牠啊？

中國烏龜玩家阿偉常在抖音分享自養烏龜的日常（抖音截圖）

中國有一名烏龜玩家阿偉常在TikTok發表養烏龜的日常，每隻烏龜都白白胖胖，但他在最新一則影片中，表示自己遺忘一隻鱷龜，近日才突然發現。貼文寫道：

遺忘在箱底一年了！還有機會活過來嗎？

浸泡箱底卻忘記！「龜堅強」慘餓1年

阿偉表示，一年前從別人手中接手了這隻鱷龜，當時牠的龜體有外傷，於是被他放在箱底浸泡藥水，但他飼養的龜類過多，該隻鱷龜就被不小心遺忘了。

根據《陝視新聞》報導，目前這隻「龜堅強」在阿偉的照顧下逐漸恢復健康。不少網友也建議，建議他餵魚補充營養，但飢餓時間過長，腸道可能已經萎縮，餵食應循序漸進。

