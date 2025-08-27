以實習成績相威脅　外聘老師竟誘導學生助境外團夥詐騙逾百萬元

上海警方近日成功搗破一電信詐騙團夥，抓獲以職業學校外聘教師王某為首的15名犯罪嫌疑人，涉案詐騙金額高達100餘萬元（人民幣．下同）。該團夥利用「手機口」引流方式，協助境外電信詐騙團夥與受害人「隔空對話」，令人震驚的是，主犯竟利用教師身份誘導學生參與犯罪。



今年5月下旬，上海市公安局虹口分局在調查一起電信詐騙案時，發現受害人接到的詐騙電話來自一個實名註冊在職業學校學生徐某名下的手機號。警方進一步調查發現，該號碼在案發前後頻繁向全國各地撥打數十通電話，通話時長從幾秒到數十分鐘不等，異常的撥打頻率引起警方警覺。專案組隨即成立，懷疑徐某涉及「手機口」引流的電信詐騙活動。

所謂「手機口」引流，是指犯罪分子使用一部手機通過網絡聊天軟件與境外詐騙團夥連線並開啟免提，再用另一部新註冊的手機撥打受害人電話，同樣開啟免提，讓境外詐騙團夥與受害人「隔空通話」，以此規避國內監管。

經深入調查，警方發現18歲的徐某就讀於上海一所職業技術學校，近期名下連續註冊多個手機號，其中數個因涉詐被封，卻通過提交承諾書迅速恢復使用。案發當天，徐某在王某和其同夥周某的帶領下，與同學饒某等人被帶至學校附近一家酒店房間。而王某正是該校外聘教師，其名下還有一家傳媒公司，專門採購電話卡供詐騙使用。

酒店閉路電視畫面。（上觀新聞）

酒店閉路電視畫面。（上觀新聞）

警方判斷，這是一個以王某為首的電信詐騙「黑灰產」團夥。王某利用外聘教師身份，以校外實習為名誘導學生註冊電話卡，並讓他們通過「手機口」方式協助境外詐騙團夥實施犯罪。

6月初，虹口警方展開抓捕行動，成功將王某、周某及徐某等15名嫌疑人抓獲。徐某供述，王某最初以校外實習為由，承諾每小時100元的報酬，誘騙他們到酒店激活電話卡並撥打電話。但當徐某聽到通話中出現「抖音客服」「百萬保障」等詐騙話術時，意識到這是電信詐騙。王某一方面以實習成績威脅，另一方面以金錢利誘，迫使學生繼續參與。

涉案證物。（上觀新聞）

涉案證物。（上觀新聞）

主犯王某交代，他通過網絡聊天軟件與境外詐騙團夥聯繫，按每小時1000元收取勞務費，案發前已非法獲利2萬餘元。其名下的傳媒公司僅為空殼，專為採購電話卡和掩蓋身份而設。

目前，王某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被檢察機關依法批准逮捕，其餘14名嫌疑人已被虹口警方採取刑事強制措施。案件仍在進一步偵辦中。