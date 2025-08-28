22名學生配23名老師！　上海一小學超狂師生比惹議　教育部回應

近期，上海浦東新區三橋小學，全校22名學生配備23名教師引熱議。



浦東新區教育局官網4月發布的《2025年浦東新區義務教育階段學校招生入學訊息公示》顯示，浦東新區三橋小學為公辦學校，班級總數5個，學生總數22人，專職教師23人，生師比1.0。

浦東新區三橋小學為公辦學校，班級總數5個，學生總數22人，專職教師23人，掀起網民熱論。（示意圖，AI生成）

點圖放大看相關數據：

去年情況也類似，《2024年浦東新區義務教育階段學校招生入學訊息公示》顯示，浦東新區三橋小學班級總數5個，學生總數30人，專職教師24人，生師比為1.25。

不過，記者留意到，三橋小學是在上述公示學校中生師比最低的學校，大多數公辦學校的生師比超過10.0。

據報道，上海市浦東新區教育招生考試中心工作人員表示，每個學校都要按照劃分的招生（對口）地段來進行招生，對於三橋小學學生人數僅22人的情況，該工作人員回覆稱：

就是該學校實際地段裏適齡入學的小朋友人數只有這麼多，這個學校對口地段裏應該有好幾個小區都已經動遷了。

目前，三橋小學還未開學。公開資料顯示，上海浦東新區三橋小學創建於1916年，坐落於金橋開發區和張江高科技園區之間，位於上海市浦東新區金橋路2690弄28號。

浦東新區教育局今年4月發布的《2025年浦東新區公辦小學招生地段公示》顯示，浦東新區三橋小學對口地段所屬街鎮為金橋鎮，7個對口地段分別為金明村、金橋路2346弄、金橋路2552弄、金巷村、三橋村、社莊村、張浜村。公示訊息顯示，除金橋路2346弄、金橋路2552弄所在的金浦新村，其他對口地段均已動遷。

不過，該校對口地段較去年大大減少。《2024年浦東新區公辦小學招生地段公示》顯示，浦東新區三橋小學對口地段共有17個，除2025年的7個對口地段外，還包括東郊別墅、東郊花園、東郊1號、華洲君庭、三橋小區B區等小區。記者留意到，後述幾個小區2025年對口小學為復旦大學附屬浦東實驗學校。地圖導航軟件顯示，三橋小學和復旦大學附屬浦東實驗學校相距8分鐘左右車程。

