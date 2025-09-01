河南男被判3次死刑惹疑　法院回應：他在監獄殺害獄友

內媒《華商報》報道指，內地網傳一份發佈時間為2025年8月28日的法院佈告，其中一名罪犯胡某兩次被判死緩，後又因殺人被判死刑，目前已經執行。網民疑惑為何胡某第3次犯案是在等待死刑核准期間，法院回應稱，涉事罪犯在監獄內殺害了其獄友。



示意圖。（cfp）

湖南婁底市法院《佈告》顯示，故意殺人犯胡某，1973年12月出生，初中文化，河南固始縣人，曾因犯盜竊罪、販賣毒品罪，分別於1992年12月26日、2019年9月24日兩次被判處死刑，緩刑兩年執行。

2024年7月28日上午，罪犯胡某為達個人非法目的，在婁底市某單位籃球場邊，用重物猛砸35歲的被害人鄧某某頭部，致鄧某某重型顱腦損傷死亡。法院依法對罪犯胡某以故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身；與前期尚未執行完畢的刑罰並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

湖南婁底市法院佈告。（華商報）

該份佈告在網上引發爭議，有網民疑惑胡某在故意殺人前，已兩次被判處死刑，在2024年故意殺人時應該是服刑期間。

9月1日，婁底市中級人民法院相關工作人員回應內媒稱，網傳的《佈告》內容屬實。2019年，罪犯胡某被判處死刑後，等待上級的死刑核准期間，其又在監獄內殺害了其獄友。