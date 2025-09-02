兒童水杯需識別指紋解鎖　有效防止校園惡作劇或他人誤飲？

開學前，不少家長都會為子女準備文具、水瓶、書包等上學用品。近年來，多款需要識別指紋才能解鎖的「兒童指紋水杯」，成為不少家長追捧的開學新用品，並持續霸榜某電商平台兒童水杯熱銷榜。



《極目新聞》報道，在社交平台上，需要識別指紋才能打開的水杯成為家長的熱議產品。有支持者稱，有指紋解鎖功能的水杯，能夠更大程度保證孩子的飲水安全，防止其他人的惡作劇。

同時，也有網民表示沒有必要，認為有指紋解鎖功能的水杯是「智商稅」，實用性不大，且有機會遇上指紋解鎖不靈敏，或沒電的情況，「孩子還喝不上水，乾著急」。

有家長稱，有指紋解鎖功能的水杯，能夠更大程度保證孩子的飲水安全。（小紅書）

兒童指紋水杯。（小紅書）

某電商平台兒童水杯熱銷榜。（極目新聞）

在某電商平台上，在售的主流兒童指紋保溫水杯的售價約200元至400元（人民幣，下同）不等，目前有品牌水杯全網銷量超過6萬件。而不帶指紋解鎖功能的保溫杯，售價大多在200元以內。

指紋水杯宣傳的賣點在於能夠通過專屬指紋鎖，有效防止校園「惡作劇」，或避免「誤飲共杯」，讓小朋友喝水更安全，並提到擰蓋也需指紋解鎖，家長還可以通過藍牙連接小程序，查看小朋友開鎖飲水記錄。其中一款當前售價超330元的指紋水杯宣稱，充電1.5小時，續航120天（按照每日使用8次評估）。

兒童指紋水杯需要識別指紋才能開蓋。（小紅書）

商家宣稱指紋水杯有效防止校園「惡作劇」，或避免「誤飲共杯」。（極目新聞）

有買家稱，指紋水杯偶爾有指紋識別不靈敏的問題。（極目新聞）

9月1日，某品牌兒童指紋水杯的客服工作人員介紹，水杯要盡量避免摔落地，最多可記錄20枚指紋，擰開杯蓋需要指紋解鎖。若按每天使用20次的頻率來估計，使用1個月左右充一次電，具體以實際使用情況為準。

工作人員提到，水杯無電時是不能開蓋，若遇低電量時會有紅燈慢閃，提醒用家充電。他又否認會因孩子指紋識別不靈敏導致杯蓋無法打開，並稱該品牌的水杯識別靈敏能快速打開，只有用小朋友的專屬指紋才能打開杯蓋，其他未錄入的指紋是無法開蓋。