湖南女被困零下30°C冷庫　呼救20分鐘幸得外賣員相救

內媒《三湘都市報》報道，湖南一名女子進入零下30°C的冷庫取物不慎被困，呼叫20分鐘後，一名路過的外賣員聽到呼救聲，開門將她救出。



陳女士被困的冷庫。（三湘都市報）

湖南長沙一名經營麵點生意的陳女士，設有一個冷庫存放貨物，溫度常年設置在零下30°C。8月31日，陳女士進冷庫取物時，順手關上了冷庫門，但準備出去時卻發現門打不開了。

陳女士表示，冷庫所在地位置偏僻，自己又忘了帶手機，只能拍門呼救，又搬起30斤重的貨物砸門。約20分鐘後，外賣小哥劉旭打開了冷庫門，將她救出。陳女士獲救後稱：「被困了20多分鐘，幸虧發現得及時，不然就危險了。」

陳女士帶着鮮花、錦旗，送到外賣小哥劉旭手中。（三湘都市報）

劉旭表示，他聽到敲門聲上前查看，卻發現門面空無一人，直到走近冷庫門口，才聽到內部傳來呼救聲，隨後將陳女士救出，又指這只是舉手之勞。9月2日上午，陳女士帶着鮮花、錦旗，送到外賣小哥劉旭手中，感謝救命之恩。

網民評論：

「恐怖，電影片段。」

「這事情已經不是第一個例子，進去這地方千萬千萬要注意安全。」

「這真的是救人一命。」

「大難不死，必有後福！」

