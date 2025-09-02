中國閱兵｜白求恩堂侄孫攜家人赴華紀念：他與中國人民站在一起

今年適逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，加拿大醫生白求恩的堂侄孫、加拿大—中國友好協會多倫多分會主席沃倫·白求恩（Warren Bethune）近日攜家人赴華參與紀念活動，並接受內媒訪問。他表示，白求恩精神至今仍是加中兩國友誼的重要橋樑，並期待兩國進一步深化民間合作。



綜合內媒報道，沃倫·白求恩表示，許多中國人提及加拿大時首先想到白求恩（Henry Norman Bethune，1890年3月4日—1939年11月12日），「這也提醒加拿大人要繼續努力發展與中國的友誼」。他強調：「白求恩是加拿大和中國之間的真正橋樑。」

1938年1月，白求恩受加拿大共產黨和美國共產黨派遣，率加美援華醫療隊來華支援抗戰，同年6月抵達晉察冀抗日根據地擔任軍區衛生顧問。沃倫指出，白求恩之所以選擇來華，是因為他視法西斯主義為當時全球最大威脅，而遭日本侵略的中國「有失去一切珍貴東西的可能性」。「他和中國人民站在一起，和抵抗侵略的人站在一起」，沃倫說。

沃倫表示，白求恩創造性地提出「把手術台設在離火線最近的地方」，這種做法大大鼓舞前線士氣。「當白求恩來到前線，士兵們都放鬆下來，他們知道自己能得到及時的救治，也因此有了更大的勇氣去戰鬥。」

加拿大醫生白求恩的堂侄孫帶家人來華。

加拿大醫生白求恩的堂侄孫（白衣）帶家人來華。

他特別提到，中國從未忘記白求恩及其他支援中國抗戰的人士。作為白求恩家族代表，沃倫近日與妻子及兩名學齡前孩子一同到訪北京，參與抗戰紀念活動。他認為這些活動是為了「紀念那些為了讓每個人都能擁有更美好未來而作出貢獻的人」。

白求恩的故事在中國家喻戶曉，課堂上也會講授，甚至許多未受過教育的長者也熟知他的事跡。沃倫說，「白求恩」代表著無私奉獻的精神：「他來到中國時，中國正遭受日本侵略，他幫助組建醫療隊，在抗戰前線建立必要的醫療機構。有的人追求金錢或權力，白求恩有不同的追求。」

他特別強調白求恩的實踐精神：「無論你自認為目標多麼崇高，唯有付諸行動才能真正實現價值。調動你的資源去行動，遠比空談熱愛和平、發展與正義更有意義。」沃倫認為，這對當下年輕人尤其具有啟發意義：「年輕人擁有激情，但如果不是完全相信自己正在做的事情，就不會有堅韌的力量。」

今年也適逢中加建交55周年，沃倫期待兩國能加強溝通，化解分歧、深化合作。作為加中友好協會多倫多分會主席，他表示將在人工智能、環境保護、文化藝術等領域推動兩國民間交流：「我們正在努力做更多的事情，攜手合作、互幫互助，共同創造更美好的生活。」

沃倫最後引用毛澤東《紀念白求恩》一文指出，該文不僅是表達哀悼，「更是告訴中國人民，『像白求恩那樣，我們才能勝利』」。他鼓勵今天的年輕人像白求恩一樣，「帶著無私奉獻的激情投身其中」，為他人解決不了的問題作出默默貢獻。