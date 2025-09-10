有片｜中國美術學院教室天花板爆屎渠　女學生遭糞水淋身崩潰大哭

杭州市的中國美術學院良渚校區天花板爆屎渠，水管破裂後糞水傾瀉而下，當時僅一名女學生在教室做作業，她突遭糞水從頭淋下，全身浸濕。她只能脫下鞋子赤腳站在糞水中「我不該坐這裡，現在怎麼辦？」，哭喊場面令人心酸。



網絡流傳影片可以看到，該教室中桌椅、電腦和地板都是糞水，一名女生光著腳站在地上情緒崩潰，一邊哭泣一邊說：「我不該選這個座位的，現在怎麼辦？」

校方工作人員9日回應稱，事發後已立即對教室進行徹底清理、衝洗和消毒，目前現場已無異味，事發時教室內僅一名學生在做作業。許多網民則心疼女生的遭遇，認為校方應給予合理賠償。

杭州市的中國美術學院良渚校區天花板爆屎渠，水管破裂後糞水傾瀉而下。（微博）

課室中桌椅、電腦和地板都是糞水。（微博）

當時僅一名女學生在教室做作業，她突遭糞水從頭淋下，全身浸濕。（影片截圖）

中國美術學院教室天花板爆屎渠。（微博）

校方稱：學生眼鏡掉進去造成管道堵塞

中國美術學院於事發隔日回應，強調現場已「徹底清理、無異味」，但並未提及是否安排受害學生進行健康檢查或心理輔導，也未說明財產賠償問題，引發外界質疑。

校方聲稱，事故原因是「學生眼鏡掉進去造成管道堵塞」，但不少網民批評此說法過於牽強，認為校方是在推諉卸責。專家指出，眼鏡體積有限，不可能單獨導致管線爆裂，更可能是管道承壓不足、老化或維護不當所致。

課室中桌椅、電腦和地板都是糞水。（微博）

據了解，此前浙江杭州餘杭區有居民反映自來水出現惡臭氣味類似糞便，當地居民只能購買純淨水使用，更懷疑是爆屎渠。雖官方後來發布通報稱初步查明為藻類厭氧降解產生物質導致自來水的異味，但許多居民仍舊不相信，此次事件也發生在杭州再次引發網民熱議。

網民點睇：

有沒有安慰這個女學生啊，多大的心理陰影啊？

杭州良渚之前不是也有自來水管出問題，這是穿越回七月了嗎？

校方說法通篇沒有關心學生，還說只有一名學生在做作業，一個人就不值得關心嗎？

直把杭州當便州。

