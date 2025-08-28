大連打卡地遊客翻欄踩空心造景石影相　官方：專人巡邏但難以阻止

遼寧大連星海灣大橋因有最佳觀景點，吸引不少遊客拍照打卡，有人卻無視警告翻欄站在懸崖邊。當地部門提醒，遊客們拍照踩踏的「懸崖石頭」實為內部中空的鋼筋結構塗裝造景，安全隱患很大。



《上游新聞》報道，能俯視跨海大橋多個交會橋面，毗鄰大連森林動物園的星海灣大橋最佳觀景點近年成為大連最紅的網紅打卡地之一。不少商業攝影師以「最佳角度」招攬生意，引導遊客到懸崖邊將腳懸空伸出、雙手後仰拍照。

遊客在懸崖邊拍照。（上游新聞）

有遊客稱，自己站在石頭上時一直腳震，拍完照就立即從石頭上跳下來，「拍下來（嚇得）瑟瑟發抖，能看的也就10張，拍照花了我180元」。

遊客站在懸崖邊拍照。（上游新聞）

不少大連市民反映，此處崖壁與地面的角度接近90度，看上去極為險峻。市民莫女士稱，自己下班必從附近經過，暑假期間幾乎每天都能看到人群站在懸崖邊緣拍照，「太危險了，聽說這還不是真的石頭」。

現場設有警告牌提醒遊客勿翻越圍欄。網上照片顯示，假山石表面曾出現破損大洞，裸露的鋼筋印證其中空結構的脆弱性，但不少遊客置若罔聞，執意翻越護欄拍照，實際他們是站在懸崖邊上。

假山表面出現破損大洞。（上游新聞）

網民在社交平台上發文呼籲注意拍照安全。（上游新聞）

《東北新聞網》報道，負責星海灣大橋最佳觀景點管理工作的大連市政設施修建有限公司的相關負責人曾介紹，為了引導遊客到安全處，專門修建一處觀景平台，標明「最佳拍攝點觀景亭」，但只有少量遊客在平台休息，幾乎沒有人拍照，很多遊客被商拍引導到危險地帶。

8月27日，大連市政公用事業服務中心工作人員證實，遊客踩踏坐立的假山石並非天然石材，而是經塗裝處理的人造景觀，其內部為空心鋼筋結構。他表示，現場不僅設有明確的警示標識，還有專人不定時巡邏提醒，「但讓專人24小時時刻緊盯這裏也不太現實，很難完全阻止部分遊客冒險拍照」。