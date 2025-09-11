于朦朧離世傳患抑鬱多年　同小區業主：凌晨墮樓後朋友用衣服蓋臉

曾出演過《三生三世十里桃花》的內地知名男星于朦朧今日（11日）被證實墮樓身亡，經警方調查，已排除刑事嫌疑。其圈內好友亦在得知消息後，紛紛發文哀悼。有狗仔則稱，知情導演爆料于朦朧已抑鬱多年。



最早爆出于朦朧墮樓離世消息的是微博明星博主「名偵探小宴」，他在今日早前發文稱，《三生三世十里桃花》《太子妃升職記》主演于朦朧今天在北京墮樓身亡。並爆料不少細節指于朦朧9月10日晚與朋友聚餐後，獨自回臥室鎖門入睡。還指其墮樓時「懷里還裝著朋友的兩個Rolex手錶，紗窗被他弄開了」等等。

陽光上東小區網傳涉事單位紗窗脫落。（微博）

據悉，于朦朧墮樓地點在其住所朝陽區的陽光上東小區18號樓，網傳照片顯示，網傳涉事單位的紗窗確實脫落。陽光上東物業公司工作人員則表示，小區18號樓確有人員墮樓，「但不確定是否是明星」。

中午後，江小宴趕到事發現場，據其向小區工作人員求證，工作人員告訴他，于朦朧確實墮樓身亡，事發時間為淩晨5點，從5樓墜下摔落在水泥地上，當場不幸離世。

業主還原于朦朧墮樓細節 朋友為其蓋上衣服

據《揚子晚報》報道，9月11日下午事發小區的地面已經打掃幹凈，周圍沒有任何隔擋。在樓下入口處，往上能看到發生墮樓事件房間的紗窗存在損壞。《揚子晚報》記者到樓上幾層的房間內，用手輕松打開玻璃窗，但發現要打開玻璃窗外的紗窗似乎並不容易。

小區圍觀人群中一位業主婆婆表示，自己的朋友早晨6點左右遛狗時，是狗狗因為聞到血腥味才注意到有人躺在地上。上前觀看，發現一個年輕人嘴巴流血躺在地上，周圍一灘血。中間有人下來用衣服蓋住了死者的臉，說是于朦朧的朋友。

陽光上東小區。（微博）

事發小區。

婆婆說，後來保安隊長打了120急救電話。現場隨即被封鎖起來，隨後來了警車，直到9點過後才解封。問及死者是否是于朦朧，這位婆婆表示，後來看到新聞才知道是于朦朧，她曾在小區里見過於朦朧跟朋友一起拍照、嬉鬧，「孩子長得那麼帥，一起的那些男孩、女孩都長得那麼漂亮。」

曾主演大熱劇集 傳生前遭「雪藏」

于朦朧是內地知名男星，曾主演多部熱播劇集。在2018年時搭檔女星鞠婧禕，主演智磊執導的古裝劇《新白娘子傳奇》，其飾演男主許仙。2020年12月，曾參加競演綜藝《追光吧！哥哥》，並最終成為出道的七位「追光之星」之一。2024年，于朦朧參加《2024年中央廣播電視總台春節聯歡晚會》，與迪麗熱巴等藝人一起表演節目《舞樂新疆》。

于朦朧最後一次公開活動是7月參與錄制綜藝節目。

此前有消息稱，于朦朧生前曾遭遇 「雪藏」失去很多曝光工作機會，而于朦朧上一次公開行程是在兩個月前。7月份，他錄制了一檔綜藝節目，當時看上去狀態極佳，雖然身形消瘦，但精神飽滿、活力四射。

導演爆料于朦朧患抑鬱症多年

曾與於朦朧一同出演過《三生三世十里桃花》的劉芮麟，在得知消息後，發文悼念于朦朧，稱讚他一直溫柔善良，希望于朦朧一路走好。內地男星王鏘悲痛地表示，「真的太難過了，這麽善良的一個人，前兩天還嘻嘻哈哈的，怎麽說走就走了，朦朧，願你在另一個世界一切安好。」

此外，女藝人甘薇也發文表示「心痛！」她回憶起去年與于朦朧相約以後要常聚，沒想到如今卻陰陽兩隔。她表示自己永遠忘不了與于朦朧的第一次見面，那時他穿著白色T恤，文靜儒雅，是個不爭不搶、善良的孩子。

台灣藝人陳志朋、《甄嬛傳》女星孫茜等圈內好友都發文悼念于朦朧，希望他一路走好，在另一個世界一切安好。于朦朧去世的消息被證實後，有狗仔百曉生發文稱，獲一名知名導演告知，于朦朧已抑郁多年。

