杭州女減肥僅飲水食｢辟穀能量丸｣　7天瘦5kg高燒送醫確診敗血症

綜合內媒報道，杭州一名女子阿芳（化名）為了減肥嘗試辟穀，連續一個月僅飲水與食｢能量丸｣，一周內體重就下降了5kg，但隨後因頭暈無力等症狀送醫，被確診為敗血症。



辟穀能量丸。（經視新聞）

近日，杭州一名女子阿芳嘗試「辟穀」減肥，在網上購買400元（人民幣）可吃一個周的「能量丸」後，連續28天僅每天飲用2000ml水並服用一顆「能量丸」。

剛開始阿芳體重下降了5kg，但隨後出現頭暈乏力等症狀。至第20天時突發高燒39℃，送醫後確診為敗血症（即膿毒症）。醫生表示，女子高熱、人很軟，是被家屬扶着來的，血里培養出來一個大腸癌細菌，屬於重度的營養不良。

主治醫師分析。（截圖）

醫生分析，長期禁食導致腸道黏膜屏障破壞，細菌入血引發全身感染。經兩周治療，患者脫離危險並已出院。專家提醒，自行完全禁食超過24小時即存在健康風險，盲目跟風網紅減肥法可能危及生命。