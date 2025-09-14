西貝預製菜風波｜宣布開放後廚參觀又取消：避免影響正常運轉

內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」（下稱西貝）近日陷入輿論風波。內地企業家兼演說家羅永浩在微博發文指西貝「幾乎全是預製菜」，引起網民熱議。



9月11日，西貝創始人、董事長賈國龍表示，12日開始，西貝全國370家店全部開放，廚房、原料、工藝都向大眾透明。9月14日，西貝宣布不再向顧客開放後廚參觀。



內地企業家兼演說家羅永浩在微博發文指西貝「幾乎全是預製菜」，引起網民熱議。9月11日晚間，賈國龍表示，12日開始，西貝全國370家店全部開放，廚房、原料、工藝都向大眾透明，任何人都可以到西貝任何一家門店的廚房參觀，只是需要申請並佩戴防護工具。

據《澎湃新聞》，9月14日，有消息稱，西貝總部向門店下發通知，不再向顧客開放後廚參觀。西貝客服證實，這一規定已在各地門店執行，又指取消參觀並不是因為食品安全監管，而是為了避免參觀和採訪打擾廚房工作，保證門店正常運轉和顧客用餐。

客服表示，目前，西貝仍通過明檔的形式展示後廚，顧客可以透過透明玻璃看到廚師操作，但不能進入後廚。調整的主要目的是兼顧服務效率和顧客體驗，後續是否會恢復開放暫未有明確安排。