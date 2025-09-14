西貝陷預製菜風波　羅永浩批「又貴又惡心」　品牌方：一定起訴他

內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」（下稱西貝）近日陷入輿論風波。內地企業家兼演說家羅永浩在微博發文指西貝「幾乎全是預製菜」，引起網民熱議。

西貝創始人、董事長賈國龍表示，羅永浩的言論對西貝造成很大傷害，他將會起訴羅永浩，並再次強調「西貝沒有預製菜」。



9月10日，羅永浩在微博發文，當天與同事到西貝用餐，結果發現「幾乎全是預製菜，還那麽貴，實在是太惡心了」。西貝客服迅速回應，否認使用預製菜，稱菜品由中央廚房預加工，門店現烹。

9月10日，羅永浩在微博發文稱，西貝「幾乎全是預製菜」。（微博＠羅永浩的十字路口）

《紅星新聞》報道，9月11日，西貝創始人、董事長賈國龍表示將會起訴羅永浩，「一定會，我們一定會起訴他，一定一定會起訴他！」，並再次強調「西貝沒有預製菜」。

當被問及如何看待羅永浩作為西貝的用戶，以及起訴用戶的行為時，賈國龍將羅永浩的「消費者身份」與「博主行為」切割。他認為，羅永浩已經跨出一個正常消費者的行為，若消費者對菜品不滿意，西貝有非常通暢的反饋和補償機制，包括退菜、換菜甚至免單，「但你（羅永浩）吃得挺好，抹嘴走了，回去就發了一個微博，對我們造成那麽大的傷害」。

西貝創始人、董事長賈國龍表示將會起訴羅永浩。（微博＠中國新聞周刊）

賈國龍表示，商家的責任是讓顧客吃好，如果吃不好，商家有責任道歉和補償，這才是商家和消費者之間健康的正常關係。他認為，羅永浩的行為已經超出這一範疇，並持續發酵，「你看他的微博，今天還在連續地發，連續地發。他的現在行為已經超出正常消費者的行為了」。

據介紹，羅永浩一行5人共點了13道菜，其中有兩道菜點了2次，總共15道菜。《新黃河》報道，賈國龍詳細回顧了羅永浩的就餐過程，並提出兩個關鍵細節：羅永浩一行人當場反饋「挺好」，且結賬時儲了會員積分，一小時後卻在微博發文指西貝都是預製菜。

羅永浩菜單。（微博＠中國新聞周刊）

為了讓消費者親身體驗「值不值」，西貝在全國所有門店上線「羅永浩菜單」。賈國龍澄清，這不是一個固定的套餐，而是羅永浩點過的菜品列表，消費者可以任意點選。西貝為此提供了兩大承諾：第一，「不好吃，不要錢」，顧客可以隨時退單；第二，歡迎顧客隨時進入後廚，參觀任何一道菜的製作全過程。

隨後，羅永浩在微博連發數文反擊，「好，來吧。能把現做的菜做得全是重新加熱的味道，這肯定是高科技了」。同時，他還發布10萬元（人民幣，下同）懸賞，公開徵集西貝使用預製菜的「真憑實據」。隨後，有網民在評論區貼出兩張袋裝食品的照片，分別印有「小牛燜飯牛肉包（堂食袋裝）」、「椒麻雞（堂食袋裝）」字樣，生產廠家為北京西貝天然派食品科技發展有限公司（下稱西貝天然派）。

羅永浩在微博連發數文反擊。（微博＠羅永浩的十字路口）

國家企業信用信息公示系統顯示，西貝天然派成立於2017年8月，註冊資本2000萬元，目前仍處於存續狀態，其食品生產許可範圍包括豆製品、肉製品、速凍食品等。

西貝天然派屬內蒙古西貝餐飲集團有限公司旗下，另據天眼查，公司實控人為西貝創始人賈國龍，其持股比例77.9%。國家知識產權局顯示，該公司在2024年申請了與預製食品相關的專利，分別為一種預製食品灌裝裝置、一種豆腐預製食品的包裝設備、一種牛骨臭氧滅菌設備。

對於賈國龍要起訴的言論，羅永浩表示「嗯，我準備好了」，並在直播中重申，其核心訴求是推動「商家應告知是否使用預製菜」的立法，保障消費者知情權。9月13日，羅永浩在微博發文稱，「好吧，西貝的事情可以告一段落了。期待預製菜相關的國家法規盡快出台」。