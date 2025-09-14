內地擬推預製菜國家標準　餐廳使用須披露　業界料成本最多增3成

內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」（下稱西貝）近日陷入輿論風波。內地企業家兼演說家羅永浩在微博發文指西貝「幾乎全是預製菜」，引起網民熱議。



內媒《第一財經》14日報道，國家衛健委主導的《預製菜食品安全國家標準》草案已通過審查，即將向社會公開徵求意見。餐飲門店是否使用預製菜，將首次納入信息披露範疇。



9月10日，羅永浩在微博發文稱，西貝「幾乎全是預製菜」。（微博＠羅永浩的十字路口）

西貝創始人、董事長賈國龍表示將會起訴羅永浩。（微博＠中國新聞周刊）

《第一財經》報道指，屆時預製菜「身份」將有統一說法，餐飲門店是否使用、如何使用預製菜，也將首次納入信息披露範疇。也有專家建議，預製菜的上述信息應強制披露。

「該標準主要是規定定義和食品安全指標要求。」據一位參與起草的專家透露，草案對預製菜的分類、原料、加工工藝、貯存運輸及檢驗方法作出了統一規定，並首次提出「不添加防腐劑」等強制性指標。與現行141項團體、地方標準相比，國標條款更聚焦「安全底線」，為監管執法提供直接依據。

在第三屆中國國際（佛山）預製菜產業大會上，現場展示多款預製菜。（VCG）

報道又指，有關預製菜標準以及相關法律法規的出台，勢必對野蠻生長的行業進行洗牌，成本上漲或成為洗牌的誘因。

據業內人士估計，預製菜有望加強對「防腐劑禁令+冷鏈升級」的要求，這兩項要求預計推高成本15%~30%。該人士表示，中小工廠若無法承擔改造費用，或將在國家標準生效後兩年內被併購或退出，而頭部品牌有望通過規模效應進一步擴大市佔率。

對此，羅永浩在微博回應稱：「太好了，萬眾期待！再次重申我的立場（以免被訛傳和誤解）：1、我不反對預製菜，在某些情況下，我甚至會主動選擇預製菜，比如圖省事兒，趕時間，沒胃口時對付一下等等。2、既然預製菜合法，餐館當然有權使用預製菜，但消費者有權知道餐館是否使用了預製菜。」