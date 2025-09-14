感受500年的藝術盛世　文藝復興大師真跡登陸深圳天空美術館

2025年9月27日，天空美術館將與英國世界級藝術殿堂——格拉斯哥博物館聯合策展，帶來《華彩歡歌——格拉斯哥博物館藏文藝復興大師真跡展》中國巡展首站。



《華彩歡歌——格拉斯哥博物館藏文藝復興大師真跡展》。

本次展覽從格拉斯哥博物館精選58件館藏藝術珍品。其中33件油畫真跡（包含文藝復興早期、盛期與晚期大師創作的傑出畫作），4件雕塑，21件意大利手工藝珍品，涵蓋陶器、玻璃器、織物、武器等多種類型，全方位展現意大利豐厚的藝術遺產。

展廳序章以威尼斯聖馬可廣場為概念設計，展出亞洲首展增補的16—19世紀手工藝珍品和武器，更全面地呈現那一時期的物質與精神生活。第一至第四章節按文藝復興早期至19世紀的時間順序，帶觀眾進入「畫中世界」，逐一呈現意大利卓越的藝術成就。

+ 1

從瑩澈玻璃到絢彩陶器，從纖巧蕾絲到武器精工，意大利匠人以多種材質締造藝術奇跡，將科學知識與跨文化貿易成果融入創作。本次展出的展品涵蓋文藝復興時期繪畫、陶器、玻璃器、織物、武器等多種類型，其中包括文藝復興早期的盧卡·西諾萊利、盛期貝利尼、提香，與晚期朱塞佩·切薩里等大師創作的傑出畫作，將創作置於時代和社會的大背景下，全方位展現由意大利藝術家們開啟的文藝復興，及其豐厚的藝術遺產。

+ 1

展品包括格拉斯哥博物館鎮館之寶之一——提香早期代表作《基督救贖婦人》，及貝利尼、丁托列托等威尼斯畫派代表人物的傳世傑作。總價值近10億，創作時間跨越五百年，從威尼斯畫派的絢爛色彩，到宗教畫、風景畫中閃耀的人性襟懷，展示了文藝復興歷久彌新的人文主義光輝。

《華彩歡歌——格拉斯哥博物館藏文藝復興大師真跡展》

展覽時間：2025年9月27日-2026年1月18日

展覽地點：天空美術館 深圳市福田區福中三路廣電金融中心48-49F

展館開放時間：周一至周日 10:00-18:00（17:30停止入場）

特殊節假日開放時間以天空美術館公告為準

