客人烤肉放題浪費食物　不滿被扣30元押金發爛渣吐口水兼亂掟飲品

廣東惠州一烤肉放題店店主反映，近日有顧客吃剩太多食物，店方按規定欲扣顧客30元（人民幣，下同）押金，對方卻不滿並在店內搞破壞，亂丟西瓜、飲品，將公共區域醬料台大量倒入烤盤，「我們報警後，民警同意我們扣除顧客30元押金，但其他損失我們需要自行承擔」。



《華商報大風新聞》報道，廣東惠州某自助烤肉大排檔的店主陳女士稱，9月6日下午4時半，兩名女顧客帶同一名孩子到店就餐。3人購買3張餐券，另收取每人30元的押金。

顧客用餐完畢後，陳女士收到店員反饋稱3人吃剩不少食物，她查看後發現對方吃剩一桌子的肉菜，還有滿滿幾份調味料，「現場有孩子，不好計算飯量我也能理解，便提出扣30元押金」。

涉事顧客吃剩不少肉類和蔬菜。（華商報大風新聞）

店內有告示提醒顧客浪費食物、飲料超過100g以上則不退押金。（華商報大風新聞）

陳女士稱，點單時會提前告知客人，過多浪費食物押金不予退還，但涉事女顧客拒絕扣押金，又稱食物不好吃、服務差，「1個半小時，她下單了4次，如果覺得難吃，應該不會下單4次吧」。

涉事女顧客在店內一直大聲喧嚷，表示「我接受不了，你扣一分錢我都接受不了」，又稱會打投訴熱線反映，「我就在這兒待著，今晚誰在這吃飯，我一個一個說」。陳女士上前制止後報警求助。期間，女顧客將公共區域醬料台上的醬料全部倒入烤盤中，又向西瓜盤中吐口水，「把西瓜、飲料往店門口扔、倒，砸瓶子」。

女顧客在店內大聲喧嚷。（華商報大風新聞）

女顧客將醬料倒進烤盤，又往西瓜盤吐口水。（華商報大風新聞）

女顧客亂丟西瓜、飲品。（華商報大風新聞）

陳女士表示，考慮到自助餐容易出現客人浪費食物的現象，他們會對每位用餐的客人單獨收取30元押金，並在平台團購頁面以及店內張貼告示提醒顧客，浪費食物、飲料超過100g以上則不退押金。她希望大家理性對待食物，「有時客戶浪費的食物成本，已經超出了30元，我們也不會計較，畢竟幹這一行，就得幹得起」。

陳女士稱，警方到場處理後，同意她扣除女顧客30元押金，但其他損失由商家自負，對方不可在網上惡意抹黑該店。她曾在網上公開閉路電視紀錄及詳述事發經過，但相關影片疑因「違規」被下架，「報警時是調解，發視頻後警方稱會調查處理」。

涉事的烤肉放題店。（大眾點評）

有內地律師稱，國家發改委支持自助餐服務單位對消費者浪費行為適當加收費用，餐廳可與消費者約定適當的違約金，若消費者浪費食物，商家可以根據約定適當扣費。顧客在預付押金前，應仔細閱讀合同條款中關於押金退還的約定，妥善保留支付憑證、聊天記錄等與押金退還相關的證據。

若顧客擾亂正常營業秩序，將面臨行政處罰，嚴重可處10日以上15日以下拘留，並罰款1000元。若商家所稱的鬧事不實，則侵犯顧客名譽權，顧客有權要求商家停止侵害、消除影響、恢復名譽、賠禮道歉，並可要求賠償損失。

網民睇法：

憑什麼商家要承擔損失？？

沒吃過東西嗎，吃多少拿多少就是，剩這麼多又沒人跟你搶

沒素質的人不要去吃自助餐了，自己的貪欲都控制不住

在意自己被扣30 元，不在意浪費了多少個30元？！

浪費可恥！！！

這是給孩子做了一個壞榜樣

店家扣押金的初衷是希望大家不要去浪費糧食，自己點多浪費，非但不理解還這樣

不明白那些吃自助餐的 說要吃回本的是什麼心理 吃飯花錢不是應該的嗎

