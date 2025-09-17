湛江引進非洲｢生命之樹｣　壽命5千年！今形成千畝樹林還結出果實

廣東湛江一名男子，18年前從馬達加斯加引進被譽為「生命之樹」的猴麵包樹，當地目前已形成約1000畝的樹林，當中有2棵還較預期早兩年結出果實。



湛江的猴麵包樹。（湛江發布）

湛江的氣候與土壤條件最適宜猴麵包樹生長。（湛江發布）

綜合內媒報道，2007年，湛江合作社負責人林榮振從馬達加斯加引進種植猴麵包樹，起初只有手指大小的樹苗，如今已粗壯到三個人都圍不住。

林榮振說，經過不懈努力，已篩選出一批掛果多、品質優良的母樹，高產單株可結果100-200個，每個重達十幾斤。而除了湛江，林榮振還在廣東河源等地試種猴麵包樹。但多年實踐表明，湛江的氣候與土壤條件最適宜該樹種生長，果實大小甚至優於非洲原產地。

據湛江發布消息，目前，湛江市麻章區的猴麵包樹林裏，有兩棵樹達到了結果要求，其他的後續也會陸續結果。而一般來說，猴麵包樹要生長20年以上才會結果。

猴麵包樹果實。（湛江發布）

猴麵包樹果肉被曬乾後，磨成極其細滑的粉末可以混入粥、麥片、乳酪中，增加風味和營養。（湛江發布）

據了解，猴麵包樹是來自非洲的「生命之樹」，可飲可食，還能住人。猴麵包樹樹幹粗壯，樹高不超過20米，但胸徑可達15米以上，樹冠直徑常超過50米，壽命可達5000年。其木質疏鬆、善於儲水。

猴麵包樹果實成熟後果肉乾燥、形似麵包，常吸引成群猴子採食，因此而得名。猴麵包樹果肉被曬乾後，磨成極其細滑的粉末可以混入粥、麥片、乳酪中，增加風味和營養；亦可作為湯料的天然增稠劑和酸味來源；甚至可以作為麵粉製作麵包、餅乾和蛋糕。