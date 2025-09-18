河北女收集指甲多年　一斤能賣300元人民幣　網嘆：錯過財富自由

河北保定一名女子多年來收集自己與家人的指甲，沒想到竟有人高價收購，每斤最高可達人民幣300元，消息一出在網絡上引發熱議，不少網民直呼「錯過了財富自由」。



據「北京時間」報道，該名女子受訪時表示，她將剪下的指甲分批密封在玻璃瓶裡，經過多年才累積到一斤。消息曝光後，網民驚訝留言稱「從沒想過指甲也能變現」、「我已經錯過財富自由了」、「早知道就別亂丟了」，也有理性聲音指出，「中醫裡確實有『筋退』這種藥材，但現代很少見」。

不過，報道也介紹指甲要能賣出也有條件。據了解，必須保持乾燥、乾淨，不能摻雜油污、灰塵或塗有指甲油，否則回收者會直接拒收。有網民打趣表示，如果有人腳氣很重、灰指甲，光想就覺得好噁。另有人則安慰「放心，做成中藥再高溫熬製，喝下去不會傳染的」。

翻查古籍，《本草綱目》與《本草從新》均有記載「筋退」，認為可解毒、止血、清熱退翳，早期偶爾用於民間方劑。然而隨著現代醫學重視安全與衛生，這類人體來源藥材幾乎已退出市場。

中醫師提醒，即便「筋退」有藥理記載，但必須經過專業處理方能入藥。一般人隨意保存的指甲，不但無法保證藥效，還可能含有細菌或污染物，呼籲大眾不要隨意效仿，更不宜將其視為收入來源。