河南女買「祖傳藥丸」治病　服後賴尿兼現幻覺！赴院確診錫中毒

河南濮陽一名患有滑膜炎的女子，因服用在診所購買的「祖傳秘方藥丸」，而精神錯亂，更出現幻覺以及錫中毒症狀。目前，當地衛生部門已責令涉事診所停診。



「祖傳秘方藥丸」。（河南廣播電視台小莉幫忙）

陳女士患有滑膜炎一直想服藥治療，經人介紹到安陽滑縣留固鎮康平雷中醫疼痛專科診所，以電話形式向工作人員描述了自己的症狀後，對方寄給她一包藥丸，並聲稱是「自製祖傳秘方」。

惟服用藥丸的翌日，陳女士就開始胡言亂語、賴尿以及頭痛。被家屬送往醫院檢查後，陳女士的症狀更加嚴重，她的女兒說，「讓她坐，她不坐，還說老家的大娘來了，問她在哪，就指着天花板『在那兒呢』。」

經醫生檢查，陳女士確診為重金屬錫中毒，其尿液中含有12.1ug錫，而正常人一般為0ug。

陳女士確診為重金屬錫中毒，其尿液中含有12.1ug錫。（河南廣播電視台小莉幫忙）

單據。（河南廣播電視台小莉幫忙）

陳女士的女兒表示，母親是家庭婦女，平時不會接觸化學物品，亦並未服用其他藥物，懷疑是「祖傳藥丸」有問題。

據圖片顯示，陳女士購買的「祖傳藥丸」外包裝上寫有「中藥丸服用方法」，但並未標注生產廠家以及廠名廠址、生產批號等重要信息。同時，還有一張宣傳單上面寫有「康家秘方，風濕通絡丸2號，國家發明專利」。

而當時診所工作人員在郵寄藥丸的時候還附有一張單據，上面的簽名是「中醫師：康平雷」，而另一張處方單據上的簽名卻是「醫師：康鵬輝」。據了解，診所是由康鵬輝開設，康平雷是康鵬輝的父親。

國家知識產權局工作人員表示，不存在該專利。（河南廣播電視台小莉幫忙）

至於「國家發明專利」的真實性，國家知識產權局工作人員表示，「不存在該專利，年9月30號發了審查意見，通知申請人答覆，一直沒有做處理，這個專利沒有下來。」

事發後，陳女士家屬將「祖傳藥丸」送去檢測，檢測機構出具的分析結果顯示，「根據新藥典對五項關鍵重金屬元素的限量要求，該藥丸有三項重金屬元素超標，其中錫元素成分高達7.45mg/kg。」

安陽滑縣衛生監督所的工作人員稱，康鵬輝有行醫資質，康鵬輝父親康平雷沒有行醫資質，是不允許有診療行為的，目前該場所已停診，並自行拆除招牌。