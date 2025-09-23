颱風樺加沙｜「廣州人颱風都不買的菜」登熱搜　網民：最後的倔強

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／防風準備／搶購潮／打風】樺加沙來勢洶洶，截至23日上午，廣東深圳、珠海、江門、中山、惠州、東莞、佛山等11市，已發布通告實行「五停」措施，即停課、停工、停產、停運、停業」。廣州市也宣布停課目前全市各區已升級颱風黃色預警信號，9月22日21時28分將颱風Ⅳ級預警升級為Ⅲ級，許多廣州市民趕在颱風來前去搶菜，意外地讓「廣州人颱風都不買的菜」登上微博熱搜。許多網民分享自己家附近的超市、菜檔和街市，只剩下辣椒沒人買，泡麵則只剩下「香辣牛肉麵」。

「廣州人颱風都不買的菜」登上微博熱搜。（微博）

許多網民笑稱「不吃辣是廣東人最後的倔強」、「廣州人最後的倔強：不吃辣椒」、「我一根辣椒能吃一年」、「有些辣椒是被住在廣州的湖南人買走的吧？廣東人才不買」、「吃不了一點辣」，但也有不少網民替香辣牛肉麵喊冤，「其實香辣牛肉麵不辣的。」

廣州人颱風天只剩下辣椒沒有人買。（微博熱搜）

廣州的「香辣牛肉麵」乏人問津。（微博）

廣州地鐵：視風力情況決定是否停運

9月23日，廣州地鐵發文回應颱風天地鐵停運問題：四號線、十四號線、二十一號線等是否會停運，主要與颱風登陸後的風力有關，以及線路的特點。高架線路、地面線路受颱風影響較大，停運的可能性較高。如有運營服務調整消息，會第一時間通過廣州地鐵官方微博、APP、車站告示告知大，請密切留意廣州地鐵官方微博、APP、車站廣播、現場告示等。

