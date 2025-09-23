颱風樺加沙｜杏花邨驚現沖天噴泉！將軍澳同現災情　網民：應撤離

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／防風準備／8號風球／打風先兆／災情／杏花邨／將軍澳／小西灣】今年「風王」、超強颱風樺加沙逼近香港，天文台下午2時20分發出8號風球。不過8號風球來到前，杏花邨、將軍澳、小西灣等多區已出現水浸、海水倒灌等「災情」，其中杏花邨更驚現「噴泉」，畫面相當震撼。



網民看過「災情」影片震驚，「未到已經咁刺激 希望居屋都平安」、「咁快，今次杏花橙了」、「好恐怖」、「真係應該要撤離」、「山竹嚚陣都無咁誇張」、「希望無事，平安度過」。



杏花邨、將軍澳、小西灣等多區已出現水浸、海水倒灌等「災情」。（Threads@yuki_cwk）

超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台表示，樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，其外圍雨帶已逐漸靠近珠江口一帶，預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升，明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達颶風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動；受顯着風暴潮影響，明日本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。

杏花邨現「沖天噴泉」 目擊者：杏花邨咁快已經開始水舞間

不過8號風球未到，杏花邨、將軍澳、小西灣等多區已出現「災情」。其中在杏花邨，海旁位置道路疑因海水倒灌出現「沖天噴泉」，噴出高度達6至7層樓。拍下情況的街坊留言「杏花邨咁快就已經開始水舞間（聽聞係海水倒灌）」。

杏花邨海旁位置道路疑因海水倒灌出現「沖天噴泉」，噴出高度達6至7層樓。（Threads@yuki_cwk）

杏花邨海旁位置道路疑因海水倒灌出現「沖天噴泉」，噴出高度達6至7層樓。（Threads@yuki_cwk）

將軍澳、小西灣亦現災情

而將軍澳、小西灣等多個近海地區，都出現驚濤駭浪，海水湧上岸導致道路水浸，拍攝影片的街坊直呼「淨係3號已經咁，小西灣海旁已不斷有湧浪及大浪，已開始影響本港」、「將軍澳海濱已經咁樣湧上嚟，如果keep住潮水高位，今晚打正真係擔心」。

將軍澳、小西灣等多個近海地區，都出現驚濤駭浪，海水湧上岸導致道路水浸。（Threads@an_chai）

將軍澳、小西灣等多個近海地區，都出現驚濤駭浪，海水湧上岸導致道路水浸。（Threads@an_chai）

將軍澳、小西灣等多個近海地區，都出現驚濤駭浪，海水湧上岸導致道路水浸。（Facebook群組「將軍澳主場」）

網民呼恐怖：真係應該要撤離

颱風未到各區已現「災情」，有網民苦中作樂，笑言「暖場表演」、「原來香港都有冰島間歇泉」、「（鬼滅之刃）水柱呼吸」、「杏花邨真係有料到」、「咁快，今次杏花橙了」、「未到已經咁刺激」。

亦有大批網民擔心情況會更惡劣，「好恐怖」、「食到正冇辦法，而家已經勁大風」、「黐線，有料到」、「真係應該要撤離」、「預咗一定水浸，天文大潮+十二級𩗗風，諗定點樣保障自身安全」、「山竹個陣都無咁誇張」、「希望無事，平安度過」。