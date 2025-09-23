北京首都機場一男子停機坪上狂奔　警方制服用約束袋抬走

9月22日，北京首都國際機場有男子在停機坪上奔跑，最終被4名民警控制並裹進約束袋內抬走。9月23日，首都國際機場警方回應稱，該名男子涉及其他案件，尚在處理中。



《華商報大風新聞》報道，9月22日晚，一位北京網民上傳影片稱，乘坐國航CA1107航班時，在停機坪上一男子疑鬧事被機場警方人員控制，「這位鬧事的男子是乘客，跟隨我們坐擺渡車過來的，不知道到底發生了什麽」。

北京首都國際機場，有男子在停機坪上奔跑。（華商報大風新聞）

影片顯示，一名男子在停機坪上奔跑，後面有多名警務人員追上，但他不顧警務人員的阻止和警告，繞著飛機在跑，最終被4名民警控制抬走，還有2名疑似機場的工作人員跟隨其後。有網民稱，該名男子是被裹入約束袋抬走。

有資深航空人士稱，此事肯定不是演練，「因為如果是演練的話，看現場肯定是隊伍整齊的，有攝影的，你看那個反光安全帶都掉了」。

一名男子在北京首都國際機場停機坪上奔跑，最終被4名民警控制並裹進約束袋內抬走。（華商報大風新聞）

9月23日，首都國際機場工作人員表示，機場目前沒有接到相關信息，「CA1107航班是北京飛包頭的航班，是在T2航站樓」。

國航客服證實，CA1107航班正常起飛是9月22日下午6時32分，機型是ARJ，至於有乘客鬧事，「目前沒有收到相關通知」。首都國際機場T2航站樓派出所民警表示，有部門正在處理事件，案情不便透露。