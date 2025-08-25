98歲婆婆額頭長角！竟「自己用剪刀剪除」大出血險死　醫生揭成因

上海一名98歲顧姓老婦，因額頭長出角狀物感到困擾，在未諮詢醫生的情況下，擅自以剪刀剪除，造成傷口大量出血，所幸及時就醫才保住性命。



據《環球網》報導，事件發生在崇明港沿鎮社區健康服務中心。當時顧婦住院期間，額頭突然長出類似「犄角」的突起物，她因不堪其擾，便自行以剪刀剪除。然而，傷口隨即出現大量出血前兆，值班醫生見狀立即啟動緊急醫療處置，並緊急會診十院崇明分院普外科專家聶洪鵬醫生。

上海一名98歲顧姓老婦「額頭長出角」後擅自以剪刀剪除，造成傷口大量出血，所幸及時就醫保住性命。（微博影片截圖）

經醫生評估並向家屬說明後，立即為顧婦進行手術。手術歷時不到一小時便順利完成，術後恢復情況良好。

醫生解釋，顧婦額頭上的「角狀物」實為「皮角」，是一種因角質增生所致的皮膚病變，可能是癌症或良性、惡性腫瘤的前兆，且年長者為高風險族群。

醫生指出，皮角好發於經常曝曬陽光的部位，如頭皮、臉部、耳朵與手臂等處。若發現皮角周圍出現紅腫發炎，或觸摸底部會疼痛，可能是惡性腫瘤前兆，應立即就醫。

醫生特別強調，顧婦年事已高且有多種慢性病，若延誤治療，恐因大量失血導致傷口感染，甚至危及生命。

