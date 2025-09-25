有片｜颱風天珠海司機揸車｢玩水｣造浪沖碎商舖玻璃　遭行拘10日

內媒《紅星新聞》報道，9月24日，廣東珠海多位市民指一名司機在颱風天雨停後，在水浸街頭開車「玩水造浪」，有商戶指水浪沖破了臨街多家商舖的卷閘門和玻璃。



珠海警方表示，駕駛員李某某激起水流致周邊商鋪玻璃門及部分財物損壞，警方依法對其作出行政拘留10日處罰。



當地水浸及腰。（截圖）

珠海司機「玩水」。（截圖）

網上影片顯示，珠海街頭水浸，高度至成人腰部，一輛越野車在街上行駛帶來陣陣水浪，可以聽到疑似玻璃破碎聲音，另有影片還可以聽到居民對司機表示：「來這裏四次了，這裏繞來繞去。」還有居民稱：「三次了，在那搖來搖去三次了。」

珠海司機「玩水」。（截圖）

珠海司機「玩水」。（截圖）

9月24日晚，其中一名受損店舖商戶表示，事發9月24日下午一點多，是颱風來過之後，事發前CCTV還能正常運行，涉事司機開車過去後，整個電路癱瘓，就什麼都看不見了，「損失挺大的，所有的東西基本都壞了。」

目前商戶已經到當地派出所報案，珠海警方表示已關注到網上流傳影片，當天已傳喚涉事司機到派出所了解事情經過。臨街商家若認為因其受損，可清點損失並攜帶監控等證據，到當地派出所說明情況。目前，該案正在進一步調查當中。

珠海司機「玩水」。（截圖）

珠海市公安局斗門分局9月25日通報指，9月24日15時22分，該局接群眾報警稱，在斗門區江灣中路附近路段，有一輛越野車在涉水行駛時激起水流致周邊商鋪玻璃門損壞。警方接報後迅速組織調查。

經查，當日下午，駕駛員李某某（男，64歲）在斗門區江灣中路附近路段駕駛一輛越野車在涉水路段來回多次行駛，激起水流致周邊商鋪玻璃門及部分財物損壞。目前，李某某對自己的違法行為表示悔過，警方依法對其作出行政拘留10日處罰。