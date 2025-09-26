武漢男家中拔火罐不當致高位截癱　醫生提醒：不可超過15分鐘

內媒《經視直播》報道，近日，湖北武漢一位陳姓市民在家中拔火罐時，由於不當操作導致高位截癱。醫生提醒，拔火罐雖有調理作用，但需規範操作，常規拔罐時間應為5-10分鐘，最長不超過15分鐘。



陳先生連着拔了兩天火罐。（經視直播）

醫生確定此次脊髓損傷由不當拔罐直接引發。（經視直播）

據報道，武漢市民陳先生長期腰背疼痛，近日由於感到不適，他便讓孫女幫忙在家拔火罐，連着拔了兩天，且每次都超過一個鐘。誰知拔完之後感到下肢無力，腿已經抬不起來了。

家人立刻將陳先生送到武漢亞心總醫院檢查，醫生指其雙下肢肌張力為零，背部留有四處拔罐形成的瘀斑，進一步檢查確診為脊髓損傷。隨後醫生發現，陳先生脊髓受損區域與拔罐瘀斑位置完全吻合，經縝密診斷，確定此次脊髓損傷由不當拔罐直接引發。

陳先生雙下肢肌張力為零。（經視直播）

亞總神經內外科主任歐陽和平教授解釋，「因為整個脊髓它是從腦幹延續下來之後，就負責四肢，甚至包括腹腔臟器的感覺和運動。如果在中間受到了損傷，我們叫做橫斷性的損傷，它會根據感覺頻率的不同，導致不同的部位出現感覺和運動障礙。這個病人我們體檢時發現肚臍以下感覺和運動幾乎全部喪失。」

歐陽和平教授教授。（經視直播）

報道指，歐陽和平教授教授表示，因為病人是在家中自行拔火罐，故而對火罐中可能負壓的值沒有辦法控制，有時候壓力過高導致皮下甚至脊髓中的血管損傷。

醫生介紹，拔火罐的核心原理是通過負壓使局部皮膚、皮下組織充血水腫。若在脊柱兩側拔罐且時間超過15-20分鐘，過度負壓會持續牽拉脊柱周圍肌肉、筋膜，甚至間接擠壓椎管空間，造成脊髓壓迫損傷。

拔火罐的核心原理是通過負壓使局部皮膚、皮下組織充血水腫。（經視直播）

醫生指過度負壓會持續牽拉脊柱周圍肌肉、筋膜，甚至間接擠壓椎管空間，造成脊髓壓迫損傷。（經視直播）

醫生提醒，拔火罐雖有調理作用，但絕不能忽視操作規範。常規拔罐時間應為5-10分鐘，最長不超過15分鐘。一旦出現拔罐後肢體麻木、無力、感覺異常等症狀，必須第一時間就醫，抓住6-8小時黃金治療期，最大程度降低損傷後果。