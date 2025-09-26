31歲男子四川攀登雪山　從5588米處滑墜身亡　當地：未開放狀態

一名31歲男子在四川攀登海拔5588米的那瑪峰，不慎滑墜遇難。知情人士透露，其在解開安全繩幫人拍照時，被冰爪絆倒摔下雪山。當地相關部門稱，那瑪峰為未開放狀態，目前仍在處理相關事宜。



男子在四川攀登海拔5588米的那瑪峰，不慎滑墜遇難。（影片截圖）

網傳影片顯示，一隊登山者在雪山上行走期間，一名身穿紅色衣服、處於蹲姿狀態的人，準備起身時身體突然前傾，瞬間滑墜並消失在畫面外，其幾次努力嘗試站立阻止滑墜但沒能成功。

據《紅星新聞》報道，甘孜州教體局工作人員周五（9月26日）表示，事發於周二（9月23日），滑墜地點在那瑪峰5588米山峰處附近，滑墜者已確認身亡。

工作人員續稱，滑墜者是一名31歲男子，當時他和同伴一起登山，他解開腰上的繩索準備找更好的角度給同伴拍照，沒想到發生意外。逝者表妹還透露，他站起來時被冰爪絆倒滑墜。

男子墜落地點。（極目新聞）

男子幾次努力嘗試站立阻止滑墜但沒能成功。（影片截圖）

工作人員強調，涉事登山活動共4人參與，登山前未到當地體育部門申請。目前逝者遺體已找到，因受地形和雪山天氣影響，遺體運送工作有一定難度，正在設法進行。

值得一提的是，那瑪峰目前處於未開放狀態。

公開資料顯示，那瑪峰位於四川康定市境內，為貢嘎山衛峰之一，海拔5588米，是典型的初級技術型雪山。因登頂難度低，山峰風景好，常年吸引眾多登山愛好者蜂擁而至。去年8月，那瑪峰出現長約50米的冰裂縫後，甘孜州教體局已暫停登山許可，至今未重新開放。