結婚當天40對新人被同個攝影師放鴿子　受害者：他前晚還承諾會來

今年的10月3日被不少人視為大吉日，有許多婚禮均在這天舉辦。然而到了3日這天，湖南多名在當天結婚的新人發帖稱，自己提前預約的婚禮跟拍攝影師竟臨時失聯。而這些來自益陽、衡陽、常德、岳陽、瀏陽等各地的網友，發現彼此預約的攝影師竟是同一人，一名稱自己開有實體店的攝影師「多多」。



一名正在統計人數的受害者告訴記者，他們目前已有40人，而且還有受害者在得知消息後找來。



受害者：婚禮前一天他晚上仍承諾會來

3日中午，多名受害者，了解到他們是來自湖南各地，與「多多」聯繫有通過小紅書等社交平台，或者攝影中介介紹等方式，報價通常是攝像1888元（人民幣，下同），攝影1888元等，定金在600到1800元不等。

今年的10月3日被不少人視為大吉日，有許多婚禮均在這天舉辦。然而到了3日這天，湖南多名在當天結婚的新人發帖稱，自己提前預約的婚禮跟拍攝影師竟臨時失聯。（示意圖）

一名益陽的受害者介紹，自己當時是看到對方的帳號，風格比較喜歡，又得知對方在長沙有實體門店，因而比較信任。10月3日結婚的人很多，他們提早在7月就與攝影師「多多」取得聯繫，約定在婚禮當天跟拍攝影、攝像，支付定金共1200元。

這名受害者稱，在9月20日左右，「多多」曾經聯繫她，稱原帳號出現異常，讓她加其另一個賬號。一直到10月2日當天晚上7點，她給對方發消息，問幾點到，對方說，晚上12點多到。但此後再發消息、打電話等都不回了。

「他提前把你拉黑還好，他就是卡在這一天，所以我們完全找不到人來替。」這名受害者稱婚禮上最後是找朋友幫忙隨便記錄了下，「很崩潰」。

根據不同受害者發帖，「多多」在10月2日晚上還和多名客戶有聯繫。在2日午夜過後，其還給不少人回消息稱，「路上出了點事，過不去了我這邊可以給你賠付」。

事發當日凌晨還在找攝影師幫忙

此外，有一名攝影師告訴瀟湘晨報記者，在10月2日晚上，「多多」還在不斷找人代拍應急，他就被朋友介紹給「多多」。

其聊天記錄顯示，3日凌晨1時許，「多多」轉給他一個在汨羅的婚禮攝影，「1388元不修圖」，他認為價格有些偏低，「多多」又發來一個衡陽的，說2千元。

，「衡陽太遠了我要不睡覺才能趕過去，另外也覺得他接不同地方這麼多單有些奇怪」這名攝影師稱，在他3日發帖後，得知有許多新人都被「多多」爽約，也有少數同行在2日深夜臨時幫接了「多多」的單。

門店已人去樓空，屬地公安及市監介入

據了解，「多多」攝影師的帳號「奈楓攝影」，發現其主頁內容已被清空，記者私信暫未獲回覆。記者也撥打受害者提供的其聯繫方式，但其手機已關機。

天眼查信息顯示，「奈楓攝影」門店位於天心區裕南街街道，成立於2025年1月。有知情人告訴記者，3日下午該店鋪目前是開門狀態，店內有化妝師，還有攝影師「多多」的朋友，「多多」本人昨天、前天都有正常辦公，但是他們今天都聯繫不上他了，也不知道什麼情況。

10月3日，瀟湘晨報記者從天心區相關部門獲悉，目前市監和公安工作人員已第一時間介入處理。