踹飛捷運逼讓座阿婆　年輕乘客公開受訪稱為自保：保護限量版披肩

9月29日台北捷運淡水信義線車廂內，曾姓婦人要求一位長髮年輕乘客讓出博愛座（台灣又稱優先席，港稱關愛座）卻遭到拒絕，老婦先持手提袋攻擊對方2次，反遭對方出腳踹飛跌坐在座位上，事件再度引起社會對關愛座的關注。



該年輕乘客乘客也瞬間爆紅，網民發現他是來自台灣大學的高材生，平常穿搭也很有品味，他在的IG自介稱「Fumi 阿姨」，穿衣風格愛好洋裝，宛如貴婦風采。不過該婦人雖然未提告，但台灣捷運警察隊指出兩人在捷運上鬥毆，已違反社會秩序維護法第87條「互相鬥毆者」之規定。



該年輕乘客昨日（9日）在事件後首次公開受訪。他強調，自己並非主動挑起爭端，他出腳攻擊的原因不僅是為了保護自身安全，也是為了保護手中的價值約一萬多港幣（4萬多台幣）的三宅一生（ISSEY MIYAKE）限量款披肩。

該年輕乘客昨日（9日）在事件後首次公開受訪。（翻攝三立）

該年輕乘客昨日（9日）在事件後首次公開受訪。（翻攝TVBS）

點圖放大重溫事發全過程：

+ 21

張姓年輕乘客回憶，他經常搭乘這段路線，這是第一次遇到這種突然且恐怖的情況。他回憶，當時曾婦態度差，又用袋打他膝蓋，他擔心對方持續，才出腳自保；事後未報警提告、也未就醫，強調不想造成社會不安。

他也提到，自己平時休假經常搭乘捷運到信義區逛街當時他購買了一件價值約一萬多港幣（4萬多台幣）的三宅一生（ISSEY MIYAKE）限量款披肩，出腳反擊主要是擔心自身安全，同時也害怕貴重衣物受損。

他表示，這件披肩全台灣只有台北101有售，且僅有兩件，他擔心若披肩受損，即使後續司法程序能為他伸張正義，這件稀有衣物也無法復原。張姓乘客多次強調，他並非主動引發衝突，而是為了自保才有攻擊舉動。

踢阿婆長髮乘客獲台灣網民封為「捷運超人」 點圖放大了解更多：

+ 4

據此前報道，張姓乘客爆紅後曾在IG發文稱已經去警局完成了筆錄，他稱希望在不影響正職工作之餘，客觀地陳述事發當下狀況，他也公開向社會大眾致歉，「抱歉引起大家的爭論！」