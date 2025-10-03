捷運逼讓座阿婆遭踢飛｜台KOL指出片中年輕乘客暴怒動武真正原因

台北捷運車廂一起優先席衝突事件，引發社會關注。事件延燒至今，輿論持續分歧，不少人同情男子「忍無可忍」，也有人質疑其行為防衛過當。



財經網紅胡采蘋2日在臉書粉專「Emmy追劇時間」針對此事發表看法，認為整件事背後隱藏著老人倚老賣老的心態，才是壓垮年輕世代耐心的最後一根稻草。

台北捷運一名老婦人用手提袋多次攻擊坐在博愛座的乘客，其後對方起身一腳把老婦踢開。（Threads截圖）

點圖放大重溫事發全過程：

胡采蘋強調，若是自己坐在那個位置，會選擇主動讓位，因為「人的一生太難，要好好活到七十歲以上真沒有那麼容易」、「長者一生受到的挫折磨難一定比我們多很多，無論是身體還是心理的」，值得尊重。但她也直言，影片中的年輕男子並不是因為邪惡或壞心，而是因長時間遭受動手動腳的挑釁，才引爆怒火。

胡采蘋指出，真正觸發男子怒意的，不是「爭座」本身，而是部分長者展現出「我老我有理」、「我老我就能教訓你」的姿態，甚至認為老人就有「教訓權」。這種倚老賣老的心態，才是壓垮年輕世代耐心的最後一根稻草。

網紅胡采蘋認為整件事背後隱藏著老人倚老賣老的心態，才是壓垮年輕世代耐心的最後一根稻草。（Facebook@Emmy追劇時間）

她舉例，過去有一名金融界前前前總裁，在一場人事卡位戰中，評論對手「是什麼輩分？」，暗示對方不夠格，但事實上被評論的那個年輕對手非常強。因為知道他會以「輩分」壓人，胡采蘋選擇在某次採訪時直接跳過這位前前前總裁，讓他因而錯失在重要媒體發聲的機會。

胡采蘋說，相比之下，她在美國旅行時，卻多次被七、八十歲依然健康、熱情的長者所打動。有人在書店努力工作，熱心地問她在找什麼書，還爬上爬下幫忙找書，等對方終於沒再注意她後，又來了另一名長者店員，也是熱心地要幫忙找書。

甚至有一回在美國登機時，因為行李箱太重，她扛了兩次都沒推上去，一名老太太卻一肩扛起她的登機箱，輕鬆舉上頭頂的行李架，讓她大為驚奇，當場睜大了眼表示：「NO！我以為我應該比你有力氣才對」，老太太則對她眨了眨眼睛，說她今年「才八十歲」，此番幽默回應讓她當場笑瘋。

胡采蘋說：「人可以老，但人也不能老。」並說因為這樣一直很喜歡美國，覺得那種健康有活力的感覺，真的很令人愉快。

踢阿婆長髮乘客獲台灣網民封為「捷運超人」 點圖放大了解更多：

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】