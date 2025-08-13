頭痛一查竟是癌！32歲網紅確診不到1年離世　丈夫賣桌球館籌藥費

擁有超過92.9萬粉絲的內地網紅「你的小浩阿」與妻子「小浩的小迷妹」（粉絲數19.7萬）相守13年，他11日在社交平台上透露妻子因腦膠質瘤病逝，終年32歲，噩耗一出，讓許多網友感到不捨。



「小浩的小迷妹」去年10月確診膠質瘤，她一開始只是頭痛，後來病情急速惡化到無法正常行走。

擁有超過92萬粉絲的中國大陸網紅「你的小浩阿」與妻子「小浩的小迷妹」相守13年，11日在社群上透露妻子因腦膠質瘤病逝，享年32歲。（微博圖片）

賣掉桌球館籌藥費 妻子曾哀求「給我個痛快」（點圖放大瀏覽）：

+ 28

醫生曾直言手術意義不大，但丈夫仍堅持全力搶救，帶著妻子到北京治療，甚至賣掉經營多年的桌球館籌醫療費。從發病到離世，不到一年時間。

丈夫「你的小浩阿」含淚發文：

再見了媳婦，我一定會把我們兒子帶好，不讓你失望。

「你的小浩阿」曾在影片中透露，妻子在家中暈倒送醫，此後頻繁住院，服用標靶藥後引發嚴重癲癇，只能靠鎮定藥物控制。家人一度面臨艱難抉擇，甚至考慮放棄治療，因不忍看她每日承受巨大痛苦。

「你的小浩阿」曾哽咽表示，妻子不只一次央求「給我個痛快」，但他最終選擇：

努力最後一次，不留下遺憾。

消息一出，粉絲湧入留言哀悼：

「願天堂沒有病痛」

「你已經是最好的丈夫」



【延伸閱讀】36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驟逝震驚粉絲 夫：她為世界增添美好（點圖放大瀏覽）：

+ 29

延伸閱讀：

袁惟仁20歲女兒梓蛋曝光！「街頭搭訕影片」撞臉韓啦啦隊女神李珠珢

詹智能遇刺身亡 河智媛9月出席活動完成老闆生前遺願

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】