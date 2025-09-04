成人安撫奶嘴瘋潮持續！有網店月銷7000個　稱能助戒煙甚至減肥

近日「成人安撫奶嘴走紅月銷量破千」話題登上熱搜第一併引發熱議，記者搜索發現，部分店鋪月銷量超過7000件。



據媒體報道，8月31日，一位賣家透露：

產品夜裏賣得最好，下單的幾乎都是女性。

而在評論區裏，有顧客說：

下單的時候都有點不好意思，收到以後決定多次回購。

相關話題再上熱搜。

成人安撫奶嘴（淘寶）

「成人安撫奶嘴」成為解壓新方式

記者在電商平台搜索「成人安撫奶嘴」，結果顯示，大部分「成人安撫奶嘴」價格在10元—20元（人民幣，下同），部分價格達到500元/個，有店鋪銷量超過7000件。

有網友在社交平台分享自己的使用心得：

工作壓力大時含着它，好像回到嬰兒時期的安全感裏。

在社交媒體平台，相關話題視頻播放量已突破2億次。年輕用戶分享的測評視頻中，有人聲稱靠它戒掉了煙癮，有人說終於擺脱了暴食症，更有使用者整夜含奶嘴入睡。

記者以消費者身份諮詢了多家電商，商家稱，成人安撫奶嘴適用於10歲以上人群。部分商家直言其僅能「分散注意力」，幫助減輕壓力，緩解想抽煙的衝動。另有商家則宣稱，通過吸吮奶嘴「管住嘴」可減少零食攝入，間接達到減肥效果。

醫生提醒：對口腔存在潛在傷害，材質或含塑化劑

1. 可能造成咬合異常

面對這一現象，中國大陸四川大學華西口腔醫學院醫學博士唐曹敏表示：「所謂『防磨牙神器』的宣傳極不負責。」唐博士稱「磨牙力量主要分佈在口腔後部臼齒區，但安撫奶嘴只能讓前牙咬合」。

此外，雖然成人頜骨發育成熟，但長期外力作用仍存在風險。

每天含奶嘴超3小時，持續一年以上，可能改變牙齒位置。

唐博士指出，前牙區持續受力可導致開頜畸形——即上下門牙無法正常閉合。

2. 廉價替代品可能釋放塑化劑

記者翻閲電商平台銷售的成人安撫奶嘴中，約30%未標註具體材質，15元以下產品多使用工業硅膠。

醫用級硅膠需通過生物相容性檢測，而廉價替代品可能釋放塑化劑。 中國大陸四川大學華西口腔醫學院醫學博士唐曹敏

唐博士稱劣質品會散發出刺鼻橡膠味。

3. 可能造成堵塞氣道或引發誤吸

更嚴峻的是睡眠安全，「我們睡着後大部分情況是無意識的。」唐博士稱安撫奶嘴可能因體位改變堵塞氣道，或意外脱落引發誤吸。臨牀建議即使專業磨牙墊，也應定期檢查固位度，而非安撫奶嘴這類突出口腔的異物。

成年人使用奶嘴，更多是一種心理暗示

中國解壓玩具市場正以驚人速度擴張，根據《2025解壓玩具品類洞察報告》2024年全球市場規模已達55.2億美元，中國市場更是突破200億元大關，較上年增長15%。在這個龐大市場中，成人安撫奶嘴與「捏捏樂」「指尖陀螺」等產品共同組成新消費矩陣。

中國心理諮詢師張懿解釋，成年人使用安撫奶嘴本質上是心理退行。嬰兒吸吮奶嘴時，口腔神經受到刺激會分泌內啡肽，從而緩解焦慮。而成年人使用奶嘴，更多是一種心理暗示，能讓他們暫時從壓力中抽離，獲得短暫的安全感。

但這種緩解只是表面的，無法從根本上解決壓力根源。過度依賴安撫奶嘴還會削弱抗壓能力，讓人更難承受輕微壓力。

張懿還提到，吃零食常常是焦慮的一種外在表現。如果不解決焦慮的根源問題，僅靠奶嘴轉移注意力，很難真正減少進食，達到減肥效果。

那麼，該如何正確應對焦慮呢？心理諮詢師認為：

首先，要覺察自己的焦慮狀態與原因，避免自動逃避

其次，可以通過運動、正念冥想等健康方式釋放壓力

最後，要認清安撫奶嘴僅為輔助工具，不可過度依賴，關鍵是直面並解決現實問題



