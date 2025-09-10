裝修工腹痛送院　照CT揭3cm金屬釘貫穿腹腔內臟後停在腰椎

近日，裝修工人張師傅（化名）被工友緊急送入瑞金醫院無錫分院急診科，雖然他入院時神志尚清，但臉色蒼白、滿頭冷汗，並表示「肚子有傷口，一直絞著疼」。經檢查，醫生竟發現其腰椎間盤內有一枚金屬釘。



瑞金醫院介紹，CT影像顯示，張師傅腰椎間盤內有一枚長約3厘米的金屬釘，釘從腹壁到椎間盤「遊走」了40厘米，疑似貫穿多個腹腔內臟。

張師傅憶述，意外發生時他正用釘槍工作，「突然聽到『砰』的一聲，肚子被紮了下，緊接著伴隨劇痛，工友趕緊送我來（醫院）了」。

患者的腰椎間盤內有一枚長約3厘米的金屬釘。（微信公眾號＠上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院）

金屬釘貫穿多個腹腔臟器。（微信公眾號＠上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院）

醫生稱，此枚金屬釘依次刺穿腹壁、肝臟左葉、胃壁、結腸系膜、十二指腸、後腹膜，最終嵌插於腰椎間盤內，若處理不好很可能術後出現膽瘺、腸瘺等問題。經過3小時的手術，張師傅體內的金屬釘終於被取出，並確認是一枚尾部有火藥的工程釘。

醫生表示，工程釘刺穿多個臟器，但好在釘穿過腹部時，並未傷及各大血管，並且正好釘在椎間盤之間，未傷及脊髓。

醫療團隊為患者取出腰椎間盤內的金屬釘。（微信公眾號＠上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院）

金屬釘取出後，確認為尾部有火藥的工程釘。（微信公眾號＠上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院）

張師傅術後被送至ICU，生命體徵趨於穩定，轉危為安。術後第12天從ICU轉入普通病房，目前腹痛減輕，能少量進食流質飲食，後續將繼續抗感染、營養支持治療，待恢復穩定即可出院。

患者已從ICU 轉入普通病房，後續仍需接受抗感染、營養支持治療。（微信公眾號＠上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院）