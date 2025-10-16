湖南女主播遭假包裹炸傷毀容　CCTV揭戴帽男投遞疑惡意報復

湖南一名女主播收到偽裝成快遞的炸彈包裹，在未拆開的情況下被炸傷毀容。永州市公安局回應稱，正在核實具體情況。



《江南都市報》報道，10月16日，女主播「思思Alora」發文稱，10月15日被一個偽裝成快遞的炸彈包裹炸傷，臉部達深二度燒傷，手臂達深三度燒傷，「該包裹是14日21點49分投放到我的鞋架上，這是一起惡意報復事件」。

「思思Alora」在網上做戶外跳舞主播。（抖音＠思思Alora）

女主播臉部損毀嚴重。（江南都市報）

女主播被包裹炸傷，雙手纏滿繃帶。（江南都市報）

她表示，當時自己只時拿起包裹，好奇一看，「都沒有拆，看了一眼爆炸了」。據「思思Alora」公布的閉路電視紀錄顯示，一名戴帽的男子曾出現在其家門口，她表示「已經知道是誰」。

閉路電視紀錄顯示，一名戴帽的男子曾出現在女主播的家門口。（江南都市報）

「思思Alora」稱，自己的臉部深二度燒傷23小時，「眼睛腫得只有一條縫」。據她就醫畫面顯示，其臉部損毀嚴重，雙手纏滿繃帶。

據「思思Alora」介紹，她在網上做戶外跳舞主播3年。其抖音賬號顯示，她今年29歲，粉絲達7.8萬。

湖南女主播遭包裹炸傷毀容。（抖音＠思思Alora）