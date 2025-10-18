有片｜國航杭州飛首爾航班行李架突起火 鋰電池自燃「直接噴火」
撰文：陳進安
周六（18日），從浙江杭州飛往韓國首爾的中國國際航空CA139航班在飛行途中發生驚險一幕。據乘客在社交媒體發文描述，飛機行李架突然起火，伴隨「砰」一聲，「火直接噴出來」，火光和濃煙迅速在機艙內蔓延。
該航班原計劃於當日上午9時10分從杭州蕭山國際機場起飛，12時20分抵達首爾仁川國際機場。一名親歷乘客向內媒回憶，起飛約一小時後，機艙內傳出類似爆炸的聲響，隨後行李架上方出現火光。
影片顯示，機艙內煙霧瀰漫，空乘緊急趕往現場滅火。乘客則受到驚嚇，還有疑似韓籍乘客用韓文大叫：「快點（滅火）。」
航空公司初步確認，起火原因是一名乘客攜帶的手提行李內鋰電池發生自燃。滅火後，機艙內濃煙瀰漫，機組最初廣播計劃返航杭州蕭山機場，後改為緊急備降上海浦東國際機場。
中國國際航空官方微博發布聲明稱，事件未造成人員傷亡，機組按程序迅速處置火情。為確保安全，飛機備降上海浦東機場，國航已調配其他飛機繼續執行該航班任務。目前，事件原因正在進一步調查中。
