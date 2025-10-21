「最快女護士」張水華「復出」刷新個人馬拉松最好成績　醫院回應

2025年8月31日哈爾濱馬拉松，本職為護士的張水華獲得國內女子組冠軍，被稱讚是「最快女護士」。10月19日，張水華「復出」，以2小時33分41秒刷新個人馬拉松最好成績。



在黃河口（東營）馬拉松賽中，張水華以2小時33分41秒的成績獲得國內女子組第二名，並刷新個人馬拉松最好成績，接近國際健將水平。比賽翌日，福建醫科大學附屬第一醫院黨委書記翁山耕回應稱，這兩天比較忙，還沒有看到張水華的消息，並指在保證醫療安全、本職服務基礎上，醫院允許可以有個人興趣愛好。

張水華本職為護士。（網上圖片）

2025年8月31日哈爾濱馬拉松，張水華以2小時35分27秒取得當時個人最好成績，更獲得國內女子組冠軍，被稱讚是「最快女護士」。可是賽後，她的一段哭訴調休的採訪影片，卻引發不小爭議，有網民更爆料稱自己是張水華的前同事，「她頻繁調休需同事犧牲週末，接商拍加劇同事負擔，領導護士長很溫柔但也很無奈」，許多網民稱要投訴要求醫院將他開除。

2025年8月31日哈爾濱馬拉松，本職為護士張水華以2小時35分27秒刷新個人最好成績，獲得國內女子組冠軍，被稱讚是「最快女護士」。

張水華的丈夫王岢則出面表示，8月31日的比賽是妻子利用休息日參賽，並非找人替班。她的科室護士不少於15人，週末每天5、6個人值班，不值班可休息，同事間常互相替班，張水華跑哈爾濱馬拉松，也不是為了賺錢而是個人的愛好。

後來，有網民聲稱，張水華已經被醫院解僱或者調崗，對此，醫院方面回應道：張水華仍是該院全科醫學科主管護師，並未被醫院解聘或調崗，她的同事介紹，主管護師屬於中級職稱，非行政職稱。