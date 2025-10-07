寧波32歲男打完邊爐食燒烤　抽出｢牛奶血｣　確診胰腺炎入EICU

內媒《寧波晚報》報道，寧波一名32歲男子在國慶假日期間打完邊爐，次日又食燒烤，結果腹痛不止被送醫，抽出的血液已呈明顯的乳白色，確診「高脂血症性急性胰腺炎」，被轉入急診重症監護室（EICU）接受密切監護。



男子假日打完邊爐食燒烤，入院抽出｢牛奶血｣

32歲的陳師傅（化姓）是一個廚師，最大的愛好就是吃。恰逢國慶假日，他前一天和親戚打邊爐，吃了肥牛、肥羊、午餐肉，第二天又和朋友一起吃燒烤，其間還喝了兩瓶冰鎮啤酒。

吃完燒烤的當晚，陳師傅就感覺腹脹、後腰酸痛。半夜更是腹痛突然加劇，疼到在床上打滾，家人趕緊把他送到寧波市第二醫院急診。

示意圖。（CFP）

檢查結果顯示，陳師傅的胸腹部CT顯示「胰腺炎伴周圍滲出」，甘油三酯高達82.46mmol/L，超過正常值上限（1.7mmol/L）48倍，總膽固醇也達到23.55mmol/L，嚴重超出正常範圍。

從陳師傅體內抽出的血液已呈明顯的乳白色，是典型的「乳糜血」（俗稱牛奶血）。最終，他被確診為「高脂血症性急性胰腺炎」。在徵得家屬同意後，陳師傅被轉入急診重症監護室（EICU）接受密切監護，目前還在恢復中。

陳師傅被確診為「高脂血症性急性胰腺炎」。（央視新聞）

醫生提醒

寧波市第二醫院急診科副主任杜力文介紹，近期該院接診了包括陳師傅在內的4位高脂血症急性胰腺炎患者，全部是30歲左右的年輕人，他們普遍體重超標，並伴有高脂血症。過去，胰腺炎常被視為中老年人的「專利」，而現在，高脂血症所致的胰腺炎越來越多，已經成節假日期間的「主流」，且患者年齡呈現明顯年輕化趨勢。

杜力文解釋，長期不健康的生活習慣會逐步擾亂代謝功能，當肝臟無法正常代謝脂肪，血液里的「游離脂肪」就會變多。這些脂肪像「小油滴」一樣，容易堵塞胰腺的微細管道，從而誘發急性胰腺炎。

示意圖。（CFP）

示意圖。（CFP）

急性胰腺炎是一種常見的急腹症，約20%的患者可能發展為重症急性胰腺炎，死亡率可高達20%-30%，且可並發胰腺膿腫、假性囊腫、胰瘺、糖尿病等併發症。

杜力文還指出，這種病主要有三大誘因：暴飲暴食、喝酒不節制、有基礎病還不忌口。醫生提醒，公眾應學會區分「普通腹痛」和「胰腺炎腹痛」。胰腺炎引起的疼痛通常表現為持續性劇烈疼痛，大多集中在上腹部，常伴隨嘔吐、發燒等症狀。一旦出現此類症狀，趕緊去醫院以免延誤病情。

據介紹，當疼痛難忍時，切勿揉肚子，更不能吃止痛藥。揉肚子可能促使炎症擴散、加重病情。服用麻醉性止痛藥會掩蓋腹痛症狀，給醫生的診斷增加困難。