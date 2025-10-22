女子稱在九寨溝旅遊遭毆打　官方：因房型不符她先動手掌摑前台

綜合內媒報道，一名女子稱自己在九寨溝旅遊時因酒店房型不符與前台發生矛盾，被毆打入院。官方通報指，女子因不滿前台服務員解釋，先動手掌摑服務員頸部，其後女子在爭執中遭前台服務員打傷。



2025年9月30日，四川阿壩州，九寨溝遊人如織。（CFP）

2025年9月30日，四川阿壩州，九寨溝遊人如織。（CFP）

近日，有網民發文稱自己在九寨溝旅遊時遭毆打入院。

女子發佈相片。（九派新聞）

女子發佈相片。（九派新聞）

官方發佈情況通報稱，10月19日19時許，遊客李某某(女)抵達貢巴酒店後，發現實際房型與預訂房型不符，隨即向前台服務員六某某(男)提出換房需求。溝通期間，李某某因不滿前台解釋，先後推倒兩台電腦設備，並動手掌摑六某某面頸部，雙方情緒逐步激化。

酒店負責人德某見狀立即上前勸解並提出解決方案，過程中李某某與六某某再次發生爭執且相互辱罵，六某某遂揮拳打中李某某頭面部。隨後雙方均報警民警抵達現場後，協助120將李某某送往醫院檢查。

目前，李某某已出院，該案公安機關正在依法辦理中。