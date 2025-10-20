貴州27歲男深圳大鵬登山遇難　搜救者：遺骸離道路大約只有50米

內媒《紅星新聞》報道，今年8月在深圳大鵬登山失聯的27歲男子遺骸被尋獲，男子哥哥表示，除了DNA結果還沒出來以外，其他的東西已經足夠證實（是蔡磊）了。



公園閉路電視拍攝到蔡磊的身影。（讀特新聞）

據此前報道，失蹤者家屬蔡先生稱，弟弟蔡磊是在8月10日下午1時半獨自進入大鵬半島國家地質公園登山，大約下午4時半到達望郎歸山頂。在山頂，蔡磊曾向女友發送風景照片和影片，但沒有說話，此後失去聯繫。

閉路電視紀錄顯示，8月10日下午6時15分，一個疑似蔡磊的身影出現在公園的海邊。他失聯時身穿淺色長袖帶帽外套、黑色長褲、白色鞋子，並背著一個黑色雙肩包。

蔡磊在望郎歸山頂給女友發送的照片。（讀特新聞）

8月10日下午6點15分，一個疑似蔡磊的身影出現在公園的海邊。（讀特新聞）

10月18日，有人在「望郎歸」一處山林中發現一具遺骸，衣服衣着、鞋子等與蔡磊高度一致，經蔡磊哥哥辨認確認為蔡磊遺體。目前，蔡磊的手機還沒被尋獲。

19日晚，蔡磊哥哥在社交平台表示，感謝所有關注該事件的朋友，「我們已經可以確定弟弟的屍骨找到了。除了DNA結果還沒出來以外，其他的東西已經足夠證實（是蔡磊）了。」

多次參與搜救蔡磊的熱心人士對內媒表示，蔡磊在戶外徒步時使用了某地圖導航，但在戶外必須用專業的戶外助手。

蔡磊失蹤後，熱心背包客們組織了數百人的搜救群，很多人自發參與搜救。「蔡磊被發現的地方，我們曾在附近搜索過，但當時沒有發現。蔡磊倒下的位置，距離道路大約只有50米左右的距離，太遺憾了。」