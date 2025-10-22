吉林婦捐舊衣收少女親筆感謝信　感嘆：收獲巨大的溫暖與愛的回流

每逢搬家或換季，不少人都會捐贈舊衣物，來自吉林長春的陳女士也不例外，但她近日第一次收到受贈者的親筆信，不禁令她感嘆「讓我收獲了巨大的溫暖與愛的回流」。



《極目新聞》報道，陳女士育有一名10歲的兒子，由於兩人的衣服較多，她又不想白白丟掉浪費，於是決定捐贈衣服，她此前通過網絡平台聯繫了公益組織的義工，對方表示能夠幫助她將衣服捐贈予貧困地區有需要的人，因此她陸續打包郵寄了大約200斤（100公斤）的衣服。

陳女士稱，一開始也擔心衣服會下落不明，「但是衣服寄到後，捐助對象會拍視頻或者拍照反饋，表明衣服確實捐給了需要幫助的人」。

阿伍收到陳女士捐贈的衣服。（極目新聞）

阿伍穿上了陳女士捐贈的衣服。（小紅書）

10月13日，陳女士再次打包20餘斤衣服寄出。10月18日，收到衣服的四川涼山14歲少女阿伍托義工向陳女士轉交一段影片。影片中，阿伍穿上陳女士捐贈的衣服，笑著說「感謝阿姨」。陳女士稱，阿伍很有禮貌，也很懂得感恩，「看得我眼眶都濕了」。

除此之外，阿伍更親手寫了一封感謝信，信中寫道：「衣服我已經收到了，很漂亮，我很喜歡」、「您樂於助人的精神，給我帶來了很大的幫助，我很慶幸能成為這個幸運兒，所以我長大後要做一個善良、樂於助人的人。」

陳女士收到阿伍寫的感謝信。（小紅書）

陳女士在網上分享此事。（小紅書）

陳女士透過義工了解到，阿伍因家庭困難已經輟學，公益組織正想辦法幫她重新上學。陳女士稱，自己能感受到阿伍是一個很懂感恩、很要強的女生，希望對方能穿著她送的衣服走進大學。

陳女士在網上分享此事後，不少網民也留言稱想捐贈衣服，但擔心受騙。10月19日，陳女士再發文表示，她只是一個普通的捐贈者，發文也是單純為了分享，現在的確有很多打著舊衣組織為名來行騙的人，但她對接受贈者後，讓她感到背後確實有一群人在默默做著善意的付出，「盡力、順其自然，或許就是最好的結果」。