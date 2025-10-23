蔡國強巴黎再辦煙花表演　曾於喜馬拉雅山放煙花被批污染環境

戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）早前聯手藝術家蔡國強，在喜馬拉雅山脈舉辦了一場名為《升龍》的煙花表演，被批評是製造污染，引起極大爭議。品牌方及蔡國強後來就事件致歉。

10月22日，蔡國強在巴黎蓬皮杜藝術中心舉行一場煙花表演，再次引起網民關注。



《瀟湘晨報》報道，10月22日，巴黎蓬皮杜中心（Centre Pompidou）準備暫別5年，開啟翻新工程。在它關閉前的最後一刻，蔡國強用一場「白天煙火」向巴黎告別。讓整座蓬皮杜的外牆化身為巨型畫布，一場融合傳統與科技的表演《最後的狂歡》點燃巴黎的天空。

蔡國強在巴黎蓬皮杜藝術中心舉行煙花表演。（瀟湘晨報）

蓬皮杜中心，全名為蓬皮杜國家藝術和文化中心（Centre Pompidou），是世界著名的現代藝術博物館和文化地標。

《中國藍新聞》報道，此外，巴黎巴塞爾藝術展會宣布，原定於當地時間10月23日下午在該展會上舉辦的《激蕩新視野：蔡國強和卡地亞基金會》對話活動取消。目前，該活動信息已經從巴塞爾藝術展和卡地亞基金會官網撤下。

據此前報道，9月19日，戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）以致敬自然為目的，聯手藝術家蔡國強在喜馬拉雅山脈處江孜熱龍開啟藝術項目「升龍」，以三幕煙花在山脊間點燃，呼應龍文化與「生生不息」的精神，大量網民質疑舉辦方不顧喜馬拉雅山脈脆弱的生態屏障，對當地產生環境污染。

始祖鳥（Arc'teryx）聯手藝術家蔡國強在喜馬拉雅山脈處放煙花，引發巨大爭議。（影片截圖）

9月21日，始祖鳥及蔡國強就事件致歉，並表示將以實際行動保護青藏高原生態環境。日喀則市委、市政府成立調查組第一時間趕赴現場核查，西藏自治區生態環境廳也介入事件。

網民睇法：

沒有一點美感

難看死了，一坨烏煙

說明這人壓根沒認識到錯誤，換句話說，他認為在喜馬拉雅山放煙花根本不是錯誤。

放煙花確實不是錯誤啊。你也可以放啊。但上次他是放的地方不對啊。

雖然在喜馬拉雅山放確實不好，但是每年的跨年煙花匯演持續30分鐘呢只是晚上比較看不見煙霧罷了，沒啥好評判的

給錢就炸，反正你們說是藝術

蔡國強就是幹這個的，你不可能讓他從此隱退，蔡國強沒出始祖鳥這事之前已經國際聞名了，本身也是受人尊重的藝術家，沒有這事，他的這些煙火爆破藝術本身也算是我國的藝術文化傳播，這事其實應該追究的是批準爆破的單位和相關責任人

