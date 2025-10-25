被籃球砸中頭　河南少女患｢歇斯底里｣現自殘失禁行為　全家陷困境

河南洛陽宜陽縣13歲女孩冉冉（化名）兩年前在課堂上被同學拋出的籃球砸中頭部，導致腦震蕩，後出現精神萎靡、自殘等症狀，確診為癔症（hysteria，又稱歇斯底里），生活從此劇變。近日，冉冉的母親吳麗（化名）向《九派新聞》訴說，女兒飽受病痛折磨，家庭陷入經濟與情感困境，至今未能收到全部賠償。



冉冉生活照。（九派新聞）

事發於2023年12月26日，冉冉坐在教室第三排，兩名同學楚某某和劉某某打鬧時，籃球從後排飛出，砸中桌子後反彈擊中天花板，最終落下砸中冉冉頭部。她回憶，當時像天塌下來一樣，頭痛得說不出話，噁心想哭。次日，吳麗帶她到縣醫院檢查，診斷為腦震蕩。因病情惡化，冉冉住院治療，出現食欲不振、精神萎靡、自殘等症狀，後在鄭州大學第一附屬醫院確診為癔症。

冉冉曾出現自殘症狀。（九派新聞）

兩年來，冉冉飽受失眠、幻聽、大小便失禁等症狀困擾，情緒失控時會撞牆、痛哭，甚至用刀或手機鋼化膜自殘。曾是品學兼優、懂事貼心的模範學生，如今她自卑地說，朋友嫌自己矯情，罵她精神病，學習也跟不上了，胖了20多斤。

這場意外改變了整個家庭。冉冉情緒不穩，更多次攻擊妹妹，吳麗不得不將小女兒送往寄宿學校。冉冉部分記憶喪失，不認得親人，甚至認為家中只有她一個孩子，與大哥關係也惡化。為支付每月2000多元（人民幣．下同）的醫藥費，吳麗借遍親友，還網貸3萬元，丈夫則遠赴非洲務工，卻因工地事故三個月未領工資。家中積蓄耗盡，吳麗放棄為大兒子支付大專學費，二兒子在學校節衣縮食，一周生活費不足60元。

吳麗感慨，從前再難也能添新衣，如今什麼都不敢買。冉冉的病像塊巨石，壓得全家喘不過氣。

兩年來，冉冉飽受失眠、幻聽、大小便失禁等症狀困擾。（九派新聞）

2024年9月20日，宜陽縣人民法院判決學校及兩名同學承擔責任，賠償32103.56元，其中尋村小學承擔40%、劉某某父母承擔25%（8025.89元）、楚某某父母承擔35%（11236.25元）。劉某某父母已賠償，學校也履行義務，但楚某某父母判決後失聯，賠款分文未付。吳麗表示，一萬多元對他們而言不是小數目，能讓家裏緩口氣。她多次尋找對方未果，法院稱暫無法執行。

另外，吳麗認為，事發後班主任未及時確認冉冉狀況，校方也未主動聯繫，錯過「第一時間」處理可能加重了心理創傷。2024年3月，河南省委第五巡視組要求學校為冉冉補課並提供心理疏導，但吳麗表示，補課效果不佳，心理疏導至今未有，省城一次疏導費用高達2000多元，難以負擔。

冉冉要吃多款藥物度日。（九派新聞）

醫生解釋，冉冉的癔症難以通過影像檢查確診病因，治療無明確終點。吳麗無奈說，女兒吃了藥，病情能穩幾天，但藥效過了又發作，不知道什麼時候能好。

雖然面對困境，但吳麗從未放棄，指不管有無賠償，都要治好冉冉。她計劃待丈夫工資到賬後，帶女兒赴北京大醫院求醫。冉冉則渴望重返校園，但想起同學已升入初中，她常難過落淚。吳麗感慨：「冉冉是我一手帶大的，看著她痛苦，我也沒有一刻不煎熬，我也有撐不下去的時候，想用極端方式一走了之，但冉冉不能沒有我，醫生說孩子現在得開開心心的，我得堅持住，不能讓她因為我難過。」