湖南漢直播挖蛇洞被咬　嫌打血清太貴自行離開　至今下落不明

湖南邵陽市一名男子日前直播挖蛇時被蛇咬傷，他到醫院檢查後，卻嫌打血清太貴自行離開，至今下落不明。



《極目新聞》報道，知情人介紹，10月26日晚，59歲的老尹在社交平台直播挖蛇時，突然被一條毒蛇咬傷，直播時他還曾撥打急救電話。

直播紀錄顯示，當晚7時許，老尹戴上頭燈，雙手戴手套拿鋤頭在一土坡開始挖土，不久後，他左手戴上長袖手套後用手去刨土，只見其從洞穴中抓出一條蛇。

老尹直播挖蛇時被蛇咬傷。（極目新聞）

直播時，老尹正與另外兩人連線，其中一位女主播稱「趕快到醫院去」，此時老尹還說「出了好多血」，畫面中他徒手抓着蛇。6分鐘後，老尹致電當地的急救中心，詢問有沒有血清，對方則稱「你需要打醫院的電話問，好像人民醫院有」。老尹後來致電醫院詢問是否有血清。

這幾段不連續的直播錄屏影片，直播間觀看人數最多有227人，直播賬號的粉絲有4000餘人。

老尹的急診病歷顯示，初步診斷系左手食指銀環蛇咬傷。（影片截圖）

銀環蛇。（微信公眾號＠巫師之堡）

上述知情人士稱，事發當晚，老尹用別人的賬號直播。其介紹，老尹白天幫人賣桔子，晚上去抓蛇，挖蛇的主要目的就是直播，「幾天前他還跟我說去挖蛇，我還說你挖什麽蛇，遲早有一天被蛇咬，他還說不怕」。

該知情人士表示，老尹被蛇咬傷後，前往洞口縣人民醫院準備打血清，但他沒打血清就自行從醫院駕車離開了，此後便無音訊。

有網民將老尹在洞口縣人民醫院的急診病歷發布至社交平台，病歷主訴左手食指銀環蛇咬傷後1小時；體格檢查顯示其左手食指可見針孔樣傷口，右手背稍紅腫；初步診斷系左手食指銀環蛇咬傷；處理意見為住院治療。

老尹所在村一位村幹部稱，事發當晚已接獲老尹被蛇咬傷後下落不明的消息，他們派了10多人幫忙尋找，但至今還沒有任何消息，「他在醫院檢查都做了，之後從醫院開車走了，我給他打電話一直關機，到現在都還是關機狀態」。該村幹部表示，老尹的家人正從外地趕回。當地派出所仍在尋找老尹。

老尹挖蛇洞時被蛇咬傷。（瀟湘晨報）

另據《瀟湘晨報》報道，老尹被銀環蛇咬傷後，在醫院治療嫌血清貴便自行離開。有知情者稱，老尹挖蛇洞「是怕蛇咬人，就想著給牠搞出來嘛」，他直播主要是做公益，還曾提醒大家提防蛇咬。