貴州農婦被殺拋屍石縫　兇手「熱心」尋人屢到死者家中打探消息

2023年7月，貴州一名農婦遭殺害被拋屍於石縫，兇手多次「熱心」組織搜山，又到被害人家中吃飯，詢問家屬「警察怎麽說」。他落網後供述，自己打了60次電話均被死者拒接，心生怨恨便殺害對方。



《紅星新聞》報道，近日，貴州一起故意殺人案引發關注。2023年7月，農婦王秀珍（化名）在外出割草時失聯，被發現拋屍於石縫，兇手用153斤巨石壓身埋屍。

王秀珍的兒子憶述，母親失聯後，同村的熊某非常熱心地來家中幫忙搜尋，主動幫忙張貼尋人啟事，組織村民幫忙搜山，裝作若無其事多次在自己家吃飯，詢問「找到沒有」「警察怎麽說」，家人都沒有懷疑過他。

王秀珍失聯後，兇手熊某（紅圈示）多次「熱心」組織搜山，又到被害人家中吃飯，詢問家屬警方的進展。（微信公眾號＠博耘）

直到警方拘捕疑犯，王秀珍的兒子才驚覺，一直「熱心」參與搜尋的「伯伯」熊某，竟是殺害母親的兇手，「現在想來，他其實是在打探消息」。

熊某落網後向警方供述，他與被害人2021年相識。事發前2個月，王秀珍突然拒接電話，熊某懷疑自己被拉黑（拉入黑名單），於是心生怨恨將其殺害。警方調查發現，王秀珍遇害前，熊某向她撥打了近60次電話，均未被接聽。

王秀珍遇害前的身影。（微信公眾號＠博耘）

熊某殺害王秀珍後，將她拋屍於石縫。（微信公眾號＠博耘）

《大河報》從王秀珍的兒子處獲悉，該案經歷一審、二審，貴州省高院於今年6月以故意殺人罪判處熊某死刑，緩期二年執行，並限制減刑。被害人家屬不服判決，已申請刑事再審，要求改判「死刑立即執行」。今年9月12日，貴州省高院已立案受理。目前，該案再審程序仍在進行中。