廣州動物血黑產曝光 小貓血被抽乾每袋賣800 律師呼籲加強監管
撰文：鄭寧
出版：更新：
近期，內地有網民曝光動物血灰色產業，稱有血販子將流浪貓的血抽光，高價售賣給寵物醫院，引發關注。
一個抖音帳號為「揭秘廣州動物血庫」的博主發佈影片稱，自己的貓生病後，寵物醫院推薦其向合作動物血血庫買血，抱著懷疑的態度，該博主找到貓血販子，偷偷拍下貓血販子將流浪貓血抽乾的影片。
影片中，貓血販子將針管插進流浪貓的腿部，地下一帶鮮紅的血袋。被抽血的小貓已倒在地上，但抽血的人仍捨不得「浪費」一滴，抽不出血後，將小貓提起來倒了又倒，小貓明顯已無意識。
據悉，業內人士將這類專門提供學業的貓稱為「血貓」，甚至血販子收購一隻這樣的「血貓」成本僅幾十元。發佈影片的博主稱，這樣一隻貓能抽3-4袋血，每袋10毫升，一袋大約800元人民幣，每隻貓能幫貓血販子賺至少2400元。
一位從事寵物保護的志願者表示，目前，內地尚未建立完善的寵物血庫系統。對於商業運作的貓血庫，其貓咪來源、日常生存狀況、抽血是否規範等問題，由於缺乏有效的監管，確實讓外界擔憂。
此前，廣州有寵物醫院被曝存在利用寵物血液牟利的亂象。有律師表示，目前，沒有針對「寵物輸血」的行政法規或強制性國家標準，應加快制定相關法規，明確寵物血庫的設立條件等，對非法採血等行為制定具體的處罰措施，提高違法成本。
