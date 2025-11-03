西安女護士遭前男友割喉亡　生前日記曾寫｢記不清第幾次被勒頸｣

綜合內媒報道，2024年，西安一名女護士遭前男友在車中割喉殺害，案件一審將於今日（11月3日）開庭。受害者父親稱：「我終於可以為我女兒伸冤了，我說生老病死是常態，天災人禍是常態，我都可以接受，但是我姑娘30歲這樣走了，我心不甘。」



嫌疑人。（極目新聞）

董某某生前是西安市某三甲醫院護士，與師某某為男女朋友關係，二人相處期間，師某某曾多次毆打董某某。報道指，2024年3月，師某某曾對董某某進行毆打，當時報警後，警方以「感情糾紛」為由對師某某進行了批評教育。

據檢方起訴書，2024年6月20日19時許，二人驅車至西安灞橋區某地，在車內董某某要求分手，師某某不願分手，因此發生爭執，師某某從主駕駛腳墊處取出一把雙刃刀，捅至董某某頸部，致董某某死亡，經法醫鑑定，董某某符合被銳器作用於頸部造成右側椎動脈破裂導致大出血死亡。檢方認為應以故意殺人罪追究師某某刑事責任。

受害者。（揚子晚報）

受害者。（揚子晚報）

受害者生前的日記寫道：「這一個月就像地獄一樣，已經記不清第幾次被勒脖子了，惡語相向、變本加厲，除了身體上的疼痛，還有經濟上的損失；恐懼、害怕、無助、彷徨，被人威脅，被人拿刀架在脖子上，有家不可回。」

受害者日記。（揚子晚報）

受害者。（紅星新聞）

受害者父親還稱：「自從女兒遇害後，16個月以的來，我每天都在煎熬中度過，生不如死，度日如年。我終於可以為我女兒申冤了，我說生老病死是常態，天災人禍是常態，我都可以接受，但是我姑娘30歲這樣走了，我心不甘。」

董某某的父親表示，10月31日，法院組織召開了庭前會議，讓自己寫了一份訴求意見書。「我的訴求是一分錢賠償不要，就要求判處師某某死刑。」